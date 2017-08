GRAAFIK | Ähvardav trajektoor: selline oli tänase Põhja-Korea ballistilise raketi teekond üle Jaapani DELFI

29.08.2017,Mart Nigoladigilehe peakujundajaMatti Aivar LindtoimetajaMadis AesmaForte peatoimetajaNagu teame, tulistas peaaegu kogu maailmaga vaenujalal olev Põhja-Korea kohaliku aja järgi täna varahommikul üle Jaapani põhjaosa ballistilise raketi. Siinne graafik piltlikustab raketi pisut vähem kui veerand tunni pikkust teekonda Korea poolsaarelt Vaiksesse ookeani.Põhja-Korea pealinna Pyongyangi lähistelt õhku tõusnud rakett ületas Jaapani põhjaosas asuva Hokkaido saare ja laskus viimaks pärast 2700 km pikkust lendu, mis viis seadeldise maksimaalselt 550 km kõrgusele (kauguse ja kõrguse andmed on pärit Guardianilt, mis vahendas Lõuna-Korea peastaapi) merre. Jaapani telekanalid katkestasid oma programmi ja andsid välja harukordse hoiatuse: inimestel tuleb viivitamatult varjuda, sest saareriigist lendab üle ballistiline rakett. Ka valitsus hoiatas inimesi omakorda sõnumi teel, soovitades neil turvakaalutlustel varjuda.ReklaamOht on tõsine ja süngeTokyo esines pärast katsetust karmi avaldusega: „Põhja-Korea otsus tulistada rakett üle Jaapani kujutab enneolematut, tõsist ja sünget ohtu,“ ütles peaminister Shinzo Abe. Abe lisas hiljem, et kõneles telefoni teel USA president Donald Trumpiga, kes väljendas tema sõnul samasugust arvamust. „Jaapani ja USA seisukohad kattuvad antud juhul täielikult,“ ütles Abe varahommikul. Valitsusjuhi sõnul arutasid nad võimalusi, mil moel stalinistlikku riiki veelgi survestada.Põhja-Korea provokatsioon on justkui vastus president Trump eelmisel nädalal Arizonas kampaaniaüritusel avaldatud arvamusele, et tema hiljutine ähvardus „tulest ja hävingust“ on hakanud Põhja-Koreale positiivset mõju avaldama. „Kim Jong-un on hakanud meist lugu pidama,“ julges ta siis rõõmustada.Ilmselt võiks lennata kaks korda kaugemalegiKuid laupäeval tulistas Põhja-Korea oma idarannikult välja kolm lühimaaraketti, millest kaks lendasid umbes 250 kilomeetrit (mida on piisavalt, et tabada Ameerika Ühendriikide ja Lõuna-Korea sõjaväebaase) ja nüüd järgnes neile üle Jaapani lennanud rakett - see oli keskmaaulatusega seadeldis, millega on võimalik rünnata ameeriklaste, lõunakorealaste ja jaapanlaste baase Kirde-Aasias. Eeldatavasti oli tegu Hwasong-12 tüüpi raketiga, mis võib maksimaalselt lennata kuni 6000 km kaugusele.Varasemalt on Põhja-Korea rakett üle Jaapani lennanud aastail 1998 ja 2009, mil stalinistlik riik teatas satelliitide orbiidile saatmisest.