FOTOD: Viimane sõnum lähedastele: USA politsei avalikustas vahetult enne Reet Jürvetsoni jõhkrat mõrva saadetud eestikeelse postkaardi Avalikustati ka

14. september 2016Risto VeskiojaToimetas: Risto Veskioja, vanemtoimetajaFOTOD: Viimane sõnum lähedastele: USA politsei avalikustas vahetult enne Reet Jürvetsoni jõhkrat mõrva saadetud eestikeelse postkaardiFoto: LAPD/erakogu/kollaažLos Angelese politsei avalikustas 8. septembril lubatud robotfotod kahest mehest, keda seostatakse väliseestlase Reet Jürvetsoni mõrvajuhtumiga. Lisaks avalikustati ka Reeda saadetud eestikeelne postkaart, mis on teadaolevalt viimane sõnum, mille lähedased temalt kunagi enam said.LA politsei mõrvade ja tapmiste osakond teatas oma kodulehel, et jätkab Reet Jürvetsoni ehk Jane Doe nr. 59 mõrvajuhtumi uurimist ning detektiivid on saanud uusi juhtlõngu.Tänavu 7. juulil intervjueerisid uurijad Montrealis tunnistajat seoses neile huvipakkuva "Johni" või "Jeani" nimelise isikuga. Tunnistaja mäletas Montreali kohvikus Café Image 1969. aastal Reeda ja Johni/Jeaniga kohtumist. Tunnistajalt võetud ütluste kohaselt koostati robotfoto Reedaga koos olnud mehest.Lisaks koostati veel teinegi joonis mehest, kes võis olla Reeda ja Jeani/Johniga seotud. See mees on lühemat kasvu ning biitlite-tüüpi soenguga. Tema nimi oli samuti Jean.Delfi on varasemalt kajastanud, et Reeda parim sõber Gilda Green oli üks tunnistajatest, kes aitas robotfotosid koostada. Loe sellest siit.Loe veel:Avalikustati uus detail väliseestlase Reet Jürvetsoni mõrvajuhtumi uurimise kohta. Politsei: tegemist on olulise juhtlõngaga (33) 08. september 2016Murrang juhtumis? Kanada telekanal: LA politseil on Reet Jürvetsoni mõrvaga seoses tähtis juhtlõng (21) 03. september 2016Samuti avalikustas politsei, et 20. augustil said detektiivid Reeda õelt Annelt info, et ta on leidnud üles postkaardi, mille Reet 1969. aastal praeguseks meie seast lahkunud vanematele kirjutas. Postkaardil oli kuupäev 31. oktoober 1969 ehk see saadeti 16 päeva enne Reeda surnukeha leidmist.Perekond tõlkis eestikeelse postkaardi politseile ära ja seal seisab:"Kallid ema ja isa,Ilmad on kenad ja inimesed on lahked.Mul on kena väike korter. Käin tihti rannas. Palun kirjutage.Kallistab Reet."Pildid postkaardist:Oluline vihje on ka see, et postkaardil olev saatja aadress oli 5311 Melrose Avenue, korter 306, Hollywood, California 90038. Ehk sisuliselt said uurijad nüüd teada, kus Reet täpsemalt toona ikkagi elas.Hoonet, kus Reet enne jõhkrat mõrva elas, kutsuti kunagi Paramount Hoteliks. Hoone lammutati aga 1989. aastal ja sinna on rajatud nüüdseks uus hoone.Los Angelese politsei tegi hiljuti kindlaks naise, kelle ligi 150 noahoobiga surnukeha leiti 1969. aastal kurikuulsa Mansoni Perekonna nimelise sekti tegutsemispaiga lähedusest.Selgus, et tegemist on Rootsis sõjapõgenike perekonnas sündinud Eesti juurtega Reet Jürvetsoniga, kelle vend Tõnu Jürvetson oli Konstantin Pätsi venna Voldemari tütrepoeg.