FB postitus kogub jagamisi

Facebooki 16 septembril postitatud teade presidendikandidaat Siim Kallase oletatava väljakutse tekstiga oma kandideerimise teemadel on kogunud hulgaliselt nii laike, kommentaare kui ka jagamisi.

Tekst on näha postitaja Martin Kungla seinal.



18 septembri keskpäevaks oli postitus kogunud üle 10 tuhande laigi, rohkem kui 6600 kommentaari, millest mônigi küll lühike, kuid väljendab siiski postitaja tahteavaldust. Teksti oli jagatud kaugelt üle 5000 korra.



Pealiskaudsel vaatlusel tundub, et reageerimisel on tegemist enamasti nooremapoolsete täiskasvanute tahteavaldusega.



Sotsiaalmeedia annab inimestele vôimaluse kaasa rääkida olulistes küsimustes. Isegi kui tegemist on nn fake'ga on arvud ja reageerimiskiirus môtlemapanevad.