Endise politseiniku abikaasa ja ohvri venna tuttav: kõige lihtsam on võtta relv ja lasta inimene maha Delfi Rahva hääl

01.11.2017Delfi Rahva häälTulistamineLugeja küsib, kas sellises olukorras on tulirelv ainus lahendusFoto: Eero VabamägiEndise julgeolekutöötaja, nii K-komandos kui politseis töötanud mehe abikaasana olen kindel, et ainuke relv ründaja vastu ei ole tulirelv.Esmalt soovin avaldada kaastunnet Kriss Soonik-Käärmannile ja Kristo Käärmannile. Kas tõesti on eestlastel nii vähe empaatiavõimet, et ei avaldata omastele kaastunnet?Kinnitan, et ma ei ole politsei teemas võhik, sest minu abikaasa on olnud erinevates julgeolekuorganites tööl pikka aega. Ta on olnud K-komando moodustamise juures, K-komandos tööl, kaitsenud vabariiki putši ajal, surunud maha rahutusi Rummu vanglas jne.Leian, et täiesti lubamatu oli eile Vabaduse väljakul kasutada tulirelva. Nägin eile meest KesKus tänavakohviku poolt tulemas. Olles autoroolis, astus mees mulle auto ette. Ta kõndis paljajalu, noad külgedel, punase tulega üle tee, nagu oleks omas maailmas. Seal samas oli perekond, kus olid väiksed lapsed, kuid mees ei teinud neist välja. Ta läks täiesti rahulikult Jaani kiriku juurest mööda, ei pööranud kellelegi tähelepanu ega ohustanud kedagi.ReklaamVõib-olla võttis ta noad kaasa enesekaitseks, võib-olla ta tundis, et kogu maailm ohustab teda, ja ta otsis kellegi või millegi eest kaitset. Tõenäoliselt olid tal vaimsed probleemid.Politsei hääletoon oli mehele ärritav. Tema rünnakut võib tõlgendada enesekaitsena.Mina kui endise politseiniku abikaasa leian, et politsei professionaalsus oli eile täielik null. Politseinik on saanud väljaõppe, ta peab olema valmis, et tema saab kannatada. Ma ei ole sellega nõus, et ainuke relv ründaja vastu on tulirelv.Võta see kumminui ja viska, inimene lihtsalt kukub. Oleks pääsenud peahaava või katkise käeluuga. Sul on olemas gaas. Kõige lihtsam on võtta relv ja lasta inimene maha. See on mõrv.Tunnen seda ema ja abikaasana. Miks politseinikud ei võinud autoga politseiniku ja ründaja vahele sõita? Politseiauto oli Vabaduse väljakul juba olemas. Minu jaoks on see täiesti arusaamatu.Eilse situatsiooni puhul ei saanud me kindlad olla, et tegemist oli üldse päris nugadega. See selgus alles pärast.Relva kasutamine oleks siis õigustatud olnud, kui mees oleks ähvardanud politseinikku tulirelva laadse esemega. Sellisel juhul ei ole politseinikul võimalik tuvastada, kas tegemist on mulaaži või päris relvaga.Iga vale liigutus tähendab lasku?Politseinikke koolitatakse maksumaksja raha eest politseiakadeemias. Relvaloa saamiseks piisab sellest, kui oled psüühiliselt terve ja oled käinud lasketiirus. See raha, mida panustatakse, ei ole seda väärt, sest neid oskuseid ei kasutata, mida neile õpetatakse.Politsei endisi töötajaid on koolitatud, kuidas käituda kriisisituatsioonides, miks siis mitte ära kasutada neid inimesi politseinike õpetamisel, kellel on kogemusi?Politseinik on sootu, ei ole naine ega mees. Teda on koolitatud, et ta peab jääma igasuguses situatsioonis korrakaitsjaks. Kardan politsei poole pöörduda, kuna kui ma peaksin vale liigutuse tegema, lastakse mind maha.Kas tapame kõik inimesed, kes tunduvad politseile ohtlikud?