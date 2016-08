Eestlased kogunevad täna mere äärde muinastulede ööd nautima

Augusti viimase laupäeva õhtul ehk täna kogunevad paljud eestimaalased mere äärde, et süüdata rannas lõke ja samas vaadata teisi lõkkeid.Õhtu eesmärk on Läänemere kaldal süüdata nii palju lõkkeid, et igast mereäärsest kohast oleks näha kaks ja enam lõket.2016. aasta 27. augusti õhtul kutsutakse kõiki üle Eesti juba kaheksandat korda kokku, et võtta osa rohkem kui 20 aastat tagasi alguse saanud traditsioonist.Suurem osa avalikest lõkkeüritustest on kohalviibijatele piletita.