EESTI VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI PRESSITEADE

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEIPRESSITEADE9.09.2016President Ilves: Eesti ohvitserid ja allohvitserid on maailma parimate seas, meie ajateenijad aga tugeva õppimissooviga noored„Ma tunnen uhkust meie kaitseväelaste üle,“ ütles president Toomas Hendrik Ilves, külastades ametist lahkumise eelselt 1. ja 2. jalaväebrigaadi üksusi Tapal, Jõhvis ja Võrus.„Kümme aastat Vabariigi Presidendina ja riigikaitse kõrgema juhina olen ma näinud Eesti kaitseväe järjest tugevamaks kasvamist,“ pöördus ta kaitseväelaste poole.„Eesti ohvitserid ja allohvitserid, tõelised professionaalid, on maailma parimate seas, paljud teist ka keeruliste välisoperatsioonide kogemusega. Eesti ajateenijad aga on tugeva õppimissooviga noored, kes võtavad oma ajateenistusest maksimumi,“ tunnustas riigipea.Ta kinnitas, et Eesti on kaitstud ning meie riigikaitse on hästi hoitud ja arendatud, mis on olnud ja on tuhandete inimeste igapäevane pühendumus. Siin oleme näinud ja näeme poliitikute riigimehelikkust Eesti sõjalise tugevdamisel, mille lahutamatu osa on meie kaitsekulutuste jõudmine NATO-s kokkulepitud kahe protsendini SKT-st.President Ilves meenutas külaskäike paljudele õppustele, mis on aidanud vormida Eesti kaitseväge järjest professionaalsemaks.„Välisoperatsioonid nagu Iraak ja Afganistan on olnud meile ränkade kaotustega, kus langenud kamraade me ei unusta ja vigastada saanutele püüame nüüd igati toeks olla. Aga need operatsioonid andsid paljudele kaitseväelastele ka tegeliku lahingukogemuse. Nägin seda ise, kui käisin Lõuna-Afganistanis, Eesti kaitseväelaste mehitatud Wahidi patrullbaasis ja Camp Bastionis,“ ütles president Ilves, kes on enda ametiajal teele saatnud kõik välisoperatsioonidele suundunud üksused nagu ka öelnud hüvastijätusõnad langenud kaitseväelastele.„Ent eelkõige on meie kaitseväge kujundanud igapäevane teenistus siinsamas Eestis, olgu see siis ajateenistuse lihvimisel või liitlasüksuste vastuvõtu ettevalmistamisel,“ sõnas riigipea. „NATO liitlased on Eestis kohal, kõrvuti meie kaitseväelastega.“Ta palus ohvitseridel ja allohvitseridel anda oma lähedastele edasi tänu nende mõistmise ja hoolimise eest, sõjamehe kutse valinutele toeks olemise eest.Enne ametiaja lõppu külastab president Ilves ka Tallinnas, Ämaril ja Paldiskis paiknevaid kaitseväe üksusi.Fotosid president Ilvese 1. ja 2. jalaväebrigaadi üksuste külastusest näeb Eesti Kaitseväe pildigaleriist: http://pildid.mil.ee/index.php... Vabariigi Presidendi Kantseleiavalike suhete osakond