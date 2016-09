Eesti suursaadik Indias Riho Kruuv andis üle volikirja PM

Nele-Mai OlupreporterRiho Kruuv VälisministeeriumEesti suursaadik Indias Riho Kruuv andis kolmapäeval New Delhis üle oma volikirja India presidendile Pranab Mukherjeele.Volikirja üleandmisele järgnenud vestlusel käsitlesid suursaadik Kruuv ja president Mukherjee Eesti ja India suhteid ning koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides, teatas välisministeerium.Suursaadik Kruuv avaldas rahulolu, et Eesti ja India suhted on töised ja tihedad ning märkis, et mõlemad riigid paistavad silma ettevõtlikkuse ja innovatiivsuse poolest, mis toimivad riikidevahelistele suhetele sillana. President Mukherjee tõi välja, et Eesti ja India suhted on väga head ning kahe riigi suhete edendamisel on suur potentsiaal tehnoloogia ja majanduskoostöö arendamisel.Eestile oluliste koostöösuundadena tõi suursaadik Kruuv välja vajaduse tihendada majandussidemeid, koostööd infotehnoloogia ja e-valitsemise valdkonnas ning edendada kõrgharidusalast koostööd.Kruuv ütles, et koostöö edendamiseks nendes suundades on oluline riikidevahelise lepingulise baasi täiustamine.Suursaadik Kruuv tõstatas president Mukherjeega ka Indias vangistuses viibivate Eesti laevakaitsjate küsimuse.«Loodan, et laevakaitsjate kohtuprotsess toimub edaspidi viivitusteta ning India valitsus annab peatselt heakskiidu Eesti ja India vahelise karistatud isikute üleandmise lepingu sõlmimisele,» ütles suursaadik.President Mukherjee tõdes, et India valitsus on teadlik Eesti laevakaitsjate olukorrast ning püüab, arvestades kohtute sõltumatust, aidata juhtumis lahendusi otsida.Nele-Mai Olup