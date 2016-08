Eesti skautlike noorteorganisatsioonide ühiskoolitus Eesti Elu

Eesti Vabariigi taasiseisvumisaastapäevale langenud nädalavahetusel (19.-21. august) toimus Raplamaal Alul Kaitseliidu Koolis „Kajaka“ salga juhikoolitus, mis sai teoks Ameerika-Eesti Heatahtliku Seltsi (EABS), Eesti Skautide Ühingu, Eesti Gaidide Liidu, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste ühisüritusena. Kursusest võtsid osa kokku 21 osalejat, noortejuhid Eesti skautlikest noorteorganisatsioonidest ja lisaks Eesti Gaidide ja Skautide Malev Kanadas noored juhid Andres Jeeger ja Krista Poolsaar Torontost.

Koolituse raames anti ülevaade grupidünaamikast, laste ja noorte psühholoogiast, üheskoos harjutati riskianalüüsi koostamist, eesmärgiga, et noored skautlike üksuste juhid oskaksid töös noortega võtta arvesse nii noorte vajadusi, huvisid kui korraldada oma tegevust nii, et see oleks noorte jaoks turvaline. Põnevaks harjutuseks oli improviseeritud telestuudios intervjuu andmise harjutamine ja meediaga suhtlemine ning sotsiaalmeedia võimaluste kasutamine oma liikumiste tegevuste tutvustamiseks.

Koolitusel osalenud noored jäid toimunuga väga rahule ja kiitsid häid lektoreid, head teemadevalikut ja toredaid kursusekaaslasi, kellega ühiselt veedetud nädalavahetus andis juurde nii uusi tarkusi kui ka uusi häid sõpru teistest skautlikest noorteorganisatsioonidest. Torontost Eestisse koolitusele sõitnud Krista Poolsaar ja Andres Jeeger rõõmustasid ka selle üle, et said uusi sõpru Eestis ning harjutada koos Eesti noortega oma eesti keelt.

Koolituse juhtgrupi moodustasid Kodutütarde peavanem Angelika Naris, Eesti Skautide Ühingu peaskaut skm. Kristjan Pomm, Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm ja Eesti Gaidide Liidu peagaid ngdr. Mari-Liis Lind. Kursuse vanemaks oli EABSi esimees Priit Parming.



Skm. Kristjan Pomm

Eesti Skautide Ühingu peaskaut