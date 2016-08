Eesti Riigikogu pressiteade 29. august 2016

Riigikogu pressiteade

29. august 2016



Arenguseire nõukoja liikmed on valitud



Riigikogu majanduskomisjon nimetas täna Arenguseire Keskuse juurde moodustatava arenguseire nõukoja liikmeks Eesti Pangaliidu juhatuse esimehe Priit Perensi.



Viieliikmelisse arenguseire nõukotta kuuluvad veel Eesti Kaubandus-Tööstuskoda poolt nimetatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Vabariigi Presidendi nimetatud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid, Rektorite Nõukogu nimetatud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo ning Eesti Teaduste Akadeemia nimetatud Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.



Majanduskomisjoni liikme Maris Lauri sõnul on heameel tõdeda, et kõik organisatsioonid on valinud arenguseire nõukotta väärikad liikmed ja oma valdkonna professionaalid.



„Nõukoja liikmed esindavad erinevaid eluvaldkondi, mis on hea alus laiapõhjaliste analüüside tegemiseks. Nõukoja esimene koosolek peaks toimuma septembrikuu jooksul, et arutada tööplaani ja alustada Arenguseire Keskuse juhi otsinguga,“ ütles Lauri.



Arenguseire nõukoda moodustatakse Arenguseire Keskuse juurde arenguseire sõltumatuse tagamiseks. Nõukoja peamisteks ülesanneteks on kinnitada arenguseire tegevuskava ning teostada järelevalvet selle täitmise üle.



Riigikogu võttis 14. juunil vastu arenguseire seaduse, mille alusel luuakse arenguseire läbiviimiseks Arenguseire Keskus Riigikogu kantselei juurde. Keskuse ülesandeks on koostada ühiskonna pikaajaliste arengute analüüse, arengustsenaariume ning jälgida nende elluviimist.



