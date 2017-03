Eesti President Kaljulaid emakeelepäeval: keel püsib elujõulisena vaid seda jagades

14. märts 2017Vabariigi President Kersti Kaljulaid ütles emakeelepäeval Kadrioru Kunstimuuseumis kõneldes, et 21. sajand on informatsiooni ja rändamise sajand ning seetõttu tuleb meil hoida eesti keelt teisiti kui varem. Riigipea rõhutas, et oluline on Eestis elavatele teise emakeelega lastele anda võimalus omandada eesti keele oskus juba enne kooli.„Infot saab kontrollida seda andes, mitte kinni hoides. Niisamuti on ka keelega – keel saab püsida elujõulisena seda jagades, mitte kiivalt vaid iseendale hoides,“ ütles president Kaljulaid oma kõnes.Riigipea sõnul on tähtis, et neile, kes Eestist lahkuvad, suudaksime keele kaasa panna: „Suurtega on lihtne – ajakirjandus, raadiosaated ja tele omasaated on kättesaadavad kõikidele ja kõikjal. Väikeste minejate saatus sõltub palju sellest, kas eesti keel jääb nende ema ja isa keeleks.“President Kaljulaid kordas oma varem välja öeldud mõtet, et ainus viis tagada, et eesti keel oleks ühtseks suhtlusplatvormiks kõikidele siin elavatele inimestele, on anda see keel lastele kätte enne kooliminekut. „Ja ma ei pea silmas kord nädalas või päevas toimuvat võõrkeeletundi. Kui lapse mängukeel on eesti keel, kui tema armsad lasteaiatädid suhtlevad temaga eesti keeles – kasvõi pooltel lasteaiapäevadel – siis on see laps edaspidi eesti keeleruumi osa, kuigi tema emakeel ei ole eesti keel. Mängukeel on lapsele samuti armas, sama omane kui on ta emakeel,“ ütles riigipea.Lisaks õnnitles Vabariigi President Eesti Keele Instituuti, mis tähistab oma 70. sünnipäeva ning kutsus üles aitama kaasa eestikeelse teaduskeele arengule.Loe riigipea kõne täisteksti siin:Vabariigi Presidendi Kantseleiavalike suhete osakond