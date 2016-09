Eesti Päevaleht 21. sept. Stockholm

Eesti Päevaleht 21. sept.Lk 2: •Juhtkiri: Lipud ja sillad, •Esimeses voorus presidendita (järg), •Marina Kaljurand on Eesti kodakondne, •Vene kodanike valimisaktiivsus Eestis jäi madalaksLk 3: •Dagens Nyheter: Luureandmete järgi on suurenenud Vene-maa sõjaline oht Rootsile, mistõttu jäeti ka väed Gotlandile, •Saksamaa ja Balti riikide välisministrite kohtumine keskendus Euroopa Liidule ja julgeolekule, •Venemaa loob FSB põhjal riikliku julgeoleku ministeeriumi, •President Ilves: Eesti ohvitserid ja allohvitserid on maailma parimate seas, meie ajateenijad aga tugeva õppimissooviga nooredLk 4: •Mihhail Hodorkovski alustas oma kandidaadi otsimist Venemaa 2018. aasta presidendivalimisteks, •Ameerika valijad ei ole kummagi presidendikandidaadiga rahul, •President Ilves: Eesti abifookuses on pagulaste lastele hariduse andmineLk 5: •Presidendi valimise protseduur, •Ansip: Erakonnad peaksid jätma oma valijameestele otsuse tegemise vabaks, •Valitsus leppis kokku eripensionide reformis, •Presidendi rollist EestisLk 6: •ABB panustab päikeseenergia turu kahekordistumisse, •Balti ühisfirmas RB Rail AS hakkab töötama 27 inimest, •EASi leping Euroopa Kosmose agentuuriga muudab satelliitfotod tasuta kättesaadavaksLk 7: •Mis seis on Eestis internetiga? •Pöide kirikus katsetati nanotehnoloogiatLk 8: •Ilmus soomekeelse eesti kirjanduse antoloogia II osa, •Esimene sinimustvalge lipp jõudis alaliselt Eesti Rahva Muuseumi, •Tuntud Vene kriitik seab filmi “1944” eeskujuks, •Leedu esitab Oscari filmiauhinnale koos Eesti ja Lätiga tehtud filmi, •Maarja Kangro Göteborgi raamatumessilLk 9: •Ullo Toomi nimelise rahvatantsustipendiumi sai tantsujuht Kadri Tiis, •Eesti teatrite uus rekord, •“Nartsiss, meesteõgija” ehk eestlanna “Donna Juanna”, •Draamateatri hooaja avasid näitlejate hõrgud roadLk 10 ja 11: •Tahan olla sillaks Eesti ja Rootsi vahel. Intervjuu jazzmuusik Rickard Malmsteniga, •Maarja Vaino: Eesti kool ja eesti keel, •Väliseesti laste uus õppeaasta Üleilmakoolis on alanud, •Detsembrikuust on Baltic Queen tagasi Tallinna-Stockholmi liinilLk 12: •Laevaga Tallinnast Visbysse, •Lõikusfestival Gotlandil: õpitoad hapendamisest ja marineerimisest, •Mõtisklusi Rootsi elust: Macchiarini skandaal Karolinska InstituudisLk 13: •Jaan Jalgratta jutud: Liberaalne populist, •Eesti dirigent juhatas Riksdagi avapäeva kontserti, •Sport: Rootsi aeg Eesti vutikoondises sai ümber, •MalenurkLk 14: •Kohalik elu, •Leinateade, •Kiriklikke teateid, •Kuulutus, •ParandusLk 15: •Kuulutused, •Eesti Ühisabi Rootsis kunstilaat läks üle ootuste hästi!Lk 16: •Paarsõnad, •Nalja kah! •Kuulutused, •Millest mõtleb süda, sellest laulab suu!, •Estniska Dagbladet idag