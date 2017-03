Eesti Maja vabatahtlike tähelepanekud.

Eesti Maja vabatahtlike tähelepanekud.



Eesti Maja juhatus on meie kogukonna maja tuleviku eest seismisel viimase kümnendi jooksul pidanud peamiseks siduva strateegia leidmist. Sellel perioodil prooviti kulutada hoone majandamisele minimaalselt, samuti jäid kõrvale reklaami ja turunduse aspektid mistõttu kannatasid ka sissetulekud. Eelmise aasta oktoobris andis juhatus teada, et ka kolmas Eesti Maja ümberehituseks mõeldud arendusplaan on läbi kukkunud. Samal ajal on enam kui kümned vabatahtlikud alustanud omal käel üks projekt teise järel Eesti Maja korralikumaks tegemisega. Eesti Maja kasutajatelt, sh nendelt kes pole eesti kogukonnaga seotud, on saadud väärtuslikke soovitusi ja mõtteid. Kõige märgatavamat kasu on aga saadud oma ekspertteadmisi tasuta jaganud vabatahtlikelt.



Maja tugikonstruktsioonid on väga heas korras, niiet me võime keskenduda maja korrastamisele. Vabatahtlike korjandusega oleks võimalik vahetada boiler, mis on praeguseks töötanud üle viiekümne aasta ja teeb seda koostöös tänapäevaste HVAC süsteemidega ka praegu. Maja katus lekib, seda on juba mitmekümne aasta jooksul ajutise lahendusena lapitud, kuid ilmselgelt on katusekatte parem enne aeg möödas. Katus ongi praegu peamine lahendustvajav probleem. Eelmisel aastal asus maja hooldusjuht tegelema seisukorra hindamisega ning juba tegeleb esmatähtsate probleemide parandamisega.



Eesti Maja tasub isegi praeguses seisus oma kulud ise (kui jätta välja konsultatsioonidele ja ümberehituse planeerimisele kulutatud summad) ja teeb seda lisaks ka paljude mitte-eesti kogukonna rentnike tasude arvelt. Loomulikult on olulised püsirentnikud Eesti Pank ja Heinsoo Insurance, kelledele Eesti Maja on ka väga tänulik. Saale renditakse laiale ringile organisatsioonidele ning erinevatele kultuurirühmadele. Mõnedeks näideteks on Royal Conservatory of Music, Elections Canada, erinevad teatriproovid, peotantsu proovid, Dance Café üritused, kontserdid, korjandustega seotud üritused. Hiljuti toimusid Eesti Majas 'Seeds for Africa event', 'The Vinyl Record Show', suveteatri laager, fitnessi harjutused, erinevad peod ja etendused mis kõik on taganud vajalikku sissetulekut. Isegi Ed Mirvish Productions rentis Eesti Maja. Paljud kasutajad kiidavad saalide akustikat ning naudivad Suure Saali sajandi keskpaiga modernset arhitektuuri, mis on praegu populaarne retro stiil. Kristallsaali hinnatakse kõrgete lagede ja puitpõrandate poolest ja Väikest Saali kasustatakse kunstinäituste, jooga ja ärikohtumiste jaoks. Neid ruume kasutatakse mitmeotstarbeliselt ning renditakse kas eraldi või lisaruumidena suuremate ürituste puhul. Keldrikorrusel on kõik klassiruumid renditud koolidele 'The Spirit of Math' ja 'Montessori Schools' ning neil on laienemisplaane. Senistele kasutajatele meeldivad Eesti Maja ruumid ja parendused mis seal juures on tehtud.



Vestlustest praeguste kasutajatega on välja tulnud, et nad hindavad ennekõike tasuta kõrvalolevat parklat vastandina ajaliselt mõõdetud tänavaparkimisele, rongijaama lähedust kõigest jalutuskäigu kaugusel ja seda, et hoone asub elamupiirkonnas eemal linna liikluskaosest ning möllurikastest baaridest-lõbustusasutustest.



Väga tähelepanuväärne on see, et Esto kogukond on viimasel ajal kasvama hakanud. Lasteaed on kasvanud 70 lapseni, mis viitab justkui beebi-boomile. Pensionäride klubi on taas tegutsema asunud uue energia ja suurenenud osalusega. Eesti kool, koos täiskasvanud õpilastega, kasutab juba praegu ära iga Eesti Maja nurga. Suures Saalis pidas Koolikoor hiljuti edukat korjandus üritust selle suviseks Eesti Laulupeol osalemiseks. Eesti Maja regulaarseteks kasutajateks on Kungla, Meeskoor, Estonia Koor, Eesti Koolid, Lasteaed, Etnograafia Ring, Yoga, Lasketiir, Skaudid and Hundud. Laupäeviti on Eesti Maja eesti kogukonna kasutajatest nii täis, et Gaidid ja Hellakesed (neid on ligi 25 praegu) peavad oma kogunemisi läbi viima üle tee Baptisti kirikus. Noorteruum on omamoodi muuseum, mis on täis Kanada Eesti Skautluse ja Gaidluse ajalugu. Lasketiir on väärtus omaette, Eesti Maja kadumisel ei taassünni seda enam meie kogukonnale nii lähedalt kättesaadavana kunagi. Hiljuti tegi lasketiir oma ruumides parendusi. Kokku on Eesti Majas Esto kogukonna rühmade ja liikmete kasutuses enam kui 31,000 ruutjalga majaruumi.



Friends' Café on toonud Eesti Majja omajagu kliente. AKEN basaar on edulugu ja omamoodi uksemurdja heategevus üritus, ning toimub ka sel aastal.

Eesti Maja on ja jääb kalliks ning pühaks paigaks Toronto eesti kogukonnale tänu oma hulgale ruumidele mida saab vastavalt oludele ümber kohandada.



Eesti Maja talguliste näol on meil kogunemas uus motiveeritud jõud kes pannes oma tööd planeerimisele, värvimisele, parandamisele näevad Eesti Majal tulevikku nii praegu kui tulevikus. Paljud annetajad on juba preguseks olnud helded ja näidanud oma hoolimist Eesti Maja suhtes.



Eesti Majal on juba praegu toimiv ärimudel, mis väliste rentnike abiga aitab käigus hoida pika ajalooga Esto kultuuri keskust. Ta on püsinud meie kogukonna jaoks senikaua ja nüüd näeme uut energiat, et tagada tema kestmine. Me oleme võlgu iseendale selle eest, et see maja on meie kogukonda siiani väga hästi teeninud.

Praegu peame pingutama, et maksta tagasi võlad mis on Eesti Majale tekkinud seoses 'ümberehitusega' seotud kulutustega. Need on ka ainsad märkimisväärsed võlad mis Eesti Majal praeguseks on. Eesti Maja on võimalik edasi pidada ja arendada, et ta kestaks ka tulevastele põlvedele kui rendime teda intensiivsemalt välja ning kasutame kättesaadavaid programme ja grante parandamisteks ning hooldamiseks.





Eesti Maja Talgulised