Eesti Maja Sõbrad teatavad Eesti Elu EST ENG

Eesti Elus on ilmunud uudiseid möödunud nädalate jooksul, et Eesti Maja Sõbrad on ametlikult saanud heategevusorganisatsiooniks. Selgitame, et ingliskeelses sõnastuses, on korporatsioonide nimetused väga spetsiifiliste tähendustega ja õigem tõlge on, et Eesti Maja Sõbrad on saanud ametlikult mittetulutoovaks organisatsiooniks. Palun lugege eelnevatest artiklitest meie saavutustest, näiteks, et Eesti Maja katuseja teisedid on valitsuse poolt vastu võetud ja oleme palju puhastamist, parandusi ja uuendusi teinud Eesti Majas. Meie mandaat on hoida Toronto Eesti Maja, käed külge lüüa ja toetada eestlaste programme ja tegevust. Meie ametlik nimi on ‘Friends of Estonians on Broadview’ dba ‘Friends of Estonian House’.Eesti Maja Sõprade juhatus:Esimees: Väino KeelmannSekretär: Linda LaikveLaekur: Erika JõgiEM Sõpru toetavad mitmed nõunikud ja palju teisi sõpru.Kutsume ka Teid meiega kaasa töötama! Palun võtke ühendust, kui soovite rohkem informatsiooni:Friends of Estonian House94 Banbury Rd.North York, ONM3B 2L3Tel: 647-799-1910Kõik vabatahtlikud on teretulnud. Annetused on tänuga vastu võetud Eesti Maja toeks: Estonian House Improvement Fund (talgulised) #134210. Palun lisage oma nimi, et saame Teid tänada!