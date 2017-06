Eesti juubeliaasta lind on metsis: vaata videost, kuidas käitub hullunud metsis!

inff artiklile Sõna: Jumal Einar Laigna - 3. juuni... : Läänemaailma suurim saladus http://jyrilina.com/eesti/loengud/ Dr Ilmar Soomere ja Jüri Lina...

albert artiklile JUNE 1941 DEPORTATIONS CANDLE LIGHTING... : http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm ...

Commentator artiklile Londoni kahes terrorirünnakus suri... : Mis on vaeglugejal siia saidile asja, kus kohtab üpriski sageli täiesti arvestatavaid, selgelt...

Düsleksia artiklile Londoni kahes terrorirünnakus suri... : Kust sa seda võtad et Trump on üldse parempoolne? Kas sinu arust John McCain on vasakpoolne?...

Ei aita! artiklile Londoni kahes terrorirünnakus suri... : Miks vasakpoolsed vale- ja vedelvorstid Trumpi 24/7 õõnestada püüavad - ainsat inimest, kes 21....

Aitab! artiklile Londoni kahes terrorirünnakus suri... : Miks Pres. Trump toetab terroririike (Saudi Araabia, Venemaa) ja ülbitseb surnukehade peal? Trump =...

agreed artiklile VÕRRELDES KAHTE EESTI MAJA PROJEKTI:... : That quote is so well articulated. It perfectly conveys the situation. Sad indeed.

lugeja artiklile VÕRRELDES KAHTE EESTI MAJA PROJEKTI:... : The quote below rang true to me and also made me a little bit sad. Huvitav on selle aja...

kartograaf artiklile Esimesena maailmas: Eesti usaldab eriti... : Uus Saksa...