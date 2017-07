Eesti hetked Lihtsuses on ilu. Ja võlu. Eesti Elu

Tagametsas, Eesti skautide suurlaagris on hetkel püsti ehtne sõjaväeköök. 531 inimesele valmistatakse toitu lageda taeva all just sellistel vanadel Rootsi sõjaväest pärit ja nüüd Eesti Kaitseliidule kuuluvatel köögikateldel. Kui on väiksem laager, tehakse toitu oma all-laagris või kuni 100-le inimesele Tagametsa jahilossi köögis, kuid hetkel on mastaabid suuremad. Viimases suurlaagris 4 aastat tagasi oldi ka samas paigas, kuid generaatorid sumisesid ja kateldel oli ka ahjuküpsetuse võimalus. Nüüd on aga tuli all, korstnad tossavad ja kateldes podiseb puder, supp või mõni tore täitev süsivesik ().Poolesaja inimesega skaudilaagris süüakse ürituseks püstitatud telkide all ja ümber. Toitu pakutakse köögikateldega samast sarjast pärit suurtest nõudest, millel Rootsi kolm krooni peal. Sööginõud on kõigil laagris viibijatel endal kaasas ja toidu puhul valikuvõimalusi ei ole. Täna lõunaks oli näiteks tatar, soust, viinerid ja tomatilõigud. Kõrvale sai või must leib. Kes viitsib jännata, võib võid peale määrida. Sarnastest nõudest saab kulbiga morssi või teed. Magustoitu üldjuhul ei pakuta, aga eile sõitis appi jäätiseauto. Pealelõunal tuuakse all-laagritesse oode ja on avatud jäätisekiosk „Jätsla“. Nurinat pole kuulda, sest nurin ja pirtsutamine võrdub tühja kõhuga. Fotod ja tekst: Riina Kindlam