EESTI HETKED Esimene september Eesti Elu

EESTI HETKEDEsimene septemberFOTO 1Oluline hetk nii väikestele kui suurtele. Foto on võetud 1. septembril Jakob Westholmi Gümnaasiumi õuel Tallinnas Kevade tänavas. Nagu paljudes Eesti koolides, on siingi ammune komme, et esimesel koolipäeval on igal esimesse klassi astujal kõrval saatjana abiturient ehk viimases, 12. klassis õppiv noor. Seda muidugi juhul, kui on tegemist kooliga, kus on nii mitu kooliastet koos. Westholmi abituriendid kinkisid 1. klassi lastele raamatu notsu Oliviast, mida on näha ka väikse Sandra käes. Aabitsa ja töövihikud said lapsed õpetajatelt kätte pärast aktust. Westholmi Gümnaasiumi tuntuimate vilistlaste seas on kirjanik Jaan Kross (koolielust on inspireeritud tema romaan “Wikmani poisid”) ja ka Paavo Loosberg ning Roman Toi. Kool saab tuleval aastal 120 aastaseks. Foto: Tiia TomingFOTO 2Teine raudne komme Eesti koolides on, et õpetajatele viiakse esimesel koolipäeval lilli. Fotol on Kaarli Kooli 4. klassi lapsed teel koolimajja Kaarli kirikust, kus toimus avaaktus, kaasas lilled, mida õpetajale klassiruumis üle antakse. Niivõrd rõõmsalt minnakse, sest sõbrad jälle koos! Vasakult on Kristina, Marii, Lotta, Jaagup (lillede taga), uus poiss Marten ja nende õpetaja Tiina. Foto: Maimu NõmmikKaarli Kool saab alles viieaastaseks ja seal õpibki praegu viis klassi, igal aastal kasvab kool ühe klassi võrra. Kui Kaarli Kool saab kunagi “valmis” ehk 9-klassiliseks põhikooliks, hakkavad vast kõige vanemad seal ka kõige nooremaid 1. septembril saatma. Praegune kombestik on aga nii, et iga 1. klassi laps kutsutakse avaaktusel kirikus nimepidi ette, 1. klassi õpetaja kingib talle aabitsa ja 2. klassi laps annab üle kingituseks laste piibli.Esimene koolipäev on Eestis alati 1. september, v.a. kui see langeb nädalavahetusele, kuid mõni kool on ka laupäeval antud päeva austades avaaktust pidanud.1. septembril on üldjuhul aktus, mille järel toimub lühikene klassiõpetajatund. Täispikka koolipäeva ei ole. Koolides, kus on koolivorm, kantakse antud päeval selle pidulikku varianti. Pärast minnakse tihti kohvikusse või õhtul isegi perega restorani või vähemalt süüakse kodus pidulikult torti. Kalendris on selle päeva nimi teadmistepäev ja lipupäevana on sini-must-valged majafassaadidel väljas. Igati rõõmsat ärevust täis uhke päev, mis tänavu möödus päiksepaistes.Riina Kindlam, Tallinn