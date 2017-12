Eesti Elu Juhtkiri 49 2017 Oh me püha Jerusalemm

Kristlastena oleme ajaloos palju paha teinud. Loetelu on pikk. Kuid vist keegi ei vaidleks vastu, et Anno Domini 2017 on just kristlased tolerantsemad kui teised suured maailma usud, usulahud, valige oma sõna. Neid ridu jõulukuul kirjutades meenub ikka oluline sõnum: rahu, mitte vaen valitsegu maailmas. Kuid paljud ei taha sõnumist osa.



Eesti keeles on tundmatu mõiste „intifada”. Seda, kuna see on kirjeldus juutide ja moslemite teravatest, relvastatud konfliktidest. Esimene, mida selliseks sai nimetatud, toimus palestiinlaste relvastatud vastuseisuga Iisraeli okupatsioonile nende arust oma ajaloolisel territooriumil, huvitavalt algas see 30 aastat tagasi, detsembris 1987, kestis kuus aastat.



Pidagem meeles, et Iisraeli loomine oli mitmes mõttes kunstlik tegu. Pärast Teist ilmasõda too kollektiivne süütunne, mida Läänes pahatihti valesti esitatakse lõi juutidele kodumaa, palestiinlaste huvid oma ajaloolisel territooriumil, kus eksisteeriti suhteliselt viisakalt naabritega, pühiti kalevi alla. Et palestiinlased on haaranud terrorismi pole kahtluse all. Ent need sionistid, kes paljuski Iisraeli nagu Wizard of Oz kardina tagant juhivad, on samuti nii mitmes asjas süüdi.



Teine intifada, intensiivne Iisraeli-Palestiina vastane vägivalla periood, toimus sügisest 2000 kuni umbes 2005. aastani. Õieti pole lõppenudki.



Kui juhtiv saksa poliitik, sotsiaaldemokraat SDP parteist, endine suursaadik Iisraelis Rudolf Dreßler astus sel nädalal avalikkuse ette, Deutsche Wellele antud intervjuus leides, et nüüd võib lahmatada kolmas intifada, vaid tänu USA otsusele oma suursaatkonda kolida mõlemate leeride pühamasse paika, Jerusalemma, siis oleks pidanud maailma kõrvad kuulma. Ent ei kajastatud nii, nagu oleks pidanud. Lisaks neile, kes ajalugu unustanud, et sakslased tegid palju kurja, ning süütundes toetasid rohkem kui ükski teine riik peale USA, ehk Inglismaa, Iisraeli riigi loomist.



Rudolf Dreßler: Iga USA president vaatamata parteikuuluvusele on leidnud, et USA viimine Tel Avivist diplomaatilise esinduse Jerusalemma oleks väärsamm. See oleks konflikti eskalatsioon. Otsene tõlge.



Kuid praegune USA president – ehk aimates siin sionistide kätt, mitte taludes terrorismi, mida meie kristlased lubame vohada, on ilmselt langetanud otsuse, millest võib leekidesse lüüa jälle mitte ainult igapäevase viha, vaid taas süütute tapmine. Trump ütleb üht asja õieti – Jerusalemm on püha linn. Ja kui tänapäeval olla aus, siis püha peaks tähendma samuti rahu, eriti ajal kui ootame pühakodades sõnumi taaskuulutamist, et meile on Lunastaja sündinud.



Jõulukuul ei soovi poliitikat vist keegi. Ega vägivalda. Iga elu väärib hoidmist. Tolerantsus peaks olema kõigil südames. Isegi kui loeme erinevates keeltes, uskudes mida usume, olulised tekstid ei valeta.



TÕNU NAELAPEA