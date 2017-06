EERO Eelnurme mälestusfondi stipendiumi sai Raimond Pääru Eesti Elu

Hetk EERO Eelnurme Mälestusfondi stipendiumi üleandmiselt. Stipendiumi Raimond Päärule annab üle inseneriteaduskonna dekaan Arvo Oorn. Foto: Edmond MällEERO on välja andnud Eelnurme mälestusfondi stipendiumi TTÜ mehaanikateaduskonna õpilasele juba 25 aastat. Sel aastal anti stipendium 31. mail k.a TTÜ aulas Raimond Päärule.Tallinnast pärit Raimond Pääru on mehhatroonika teise kursuse tudeng. Sellise eriala valis ta suure matemaatika, füüsika ja robootika huvi tõttu. Tema keskmine hinne oli 4.97.Esimesel kursusel töötas Pääru ühes metallitööde ettevõttes eelarvestajana väga väikese koormusega. Pärast esimest aastat asus ta suvel elektri- ja valgustusinseneri praktikakohale, kuhu hiljem ka osalise koormusega tööle jäi.Samuti võttis Raimond osa muudest, sh ka vabatahtlikest ettevõtmistest, näiteks aitas ta korraldada Euroopa suurimat robotivõistlust Robotex. Sellest aastast alates annab ta oma vanas keskkoolis kord nädalas mehhatroonika ja robootika valikainet. Akadeemiliselt kuulub Raimond korporatsiooni Vironia, kus on olnud spordiürituste korraldaja ning hetkel vastutab maja korrashoiu ning haldamise eest.Raimond peab tähtsaks sporti ning lemmikalaks on jõutõstmine, millega ta on tegelenud alates 13. eluaastast, aga mille aktiivseim periood jäi gümnaasiumi lõppu. Raimond saavutas paari aastaga viis Eesti meistritiitlit, püstitades ka Eesti rekordi klassikalises kükis ning oli parim noorsportlane jõutõstmises aastal 2013.Oma bändiga on teinud mõningaid esinemisi;vabal ajal armastab ta väga muusikat kuulata, mängida ning luua.Tulevikus loodab Raimond Pääru leida enda jaoks veel mitmeid huvitavaid hobisid ja tegevusi, mille abil silmaringi laiendada ja mitmekülgseid teadmisi ning oskusi omandada. Võimalusel soovib ta ülikooli õpingute ajal õppida mõnes välismaa ülikoolis, et näha asju teise nurga alt ning laiendada maailmapilti, kuid lõpuks tahab jõuda tagasi Eestisse, et kõiki oma saadud teadmisi ja kogemusi kohapeal rakendada.