Austraalias jõudis müügile piimhappebakterit Lactobacillus fermentum ME-3 sisaldav toidulisand

Tartu ülikooli patenteeritud piimhappebakter Lactobacillus fermentum ME-3 kogub maailmas üha enam populaarsust.



Siiani olid ME-3 sisaldavad toidulisandid müügil 12 riigis, aprillis jõudis uus toidulisand ka Austraalia turule. Teadlased otsivad sõbralikule bakterile üha uusi kasutusalasid.



Austraalia turule jõudmine on TÜ teadlaste jaoks oluline märk, kuna näitab, et tüvega seotud teadusuuringud olid piisavad, et vastata regulatsioonide nõuetele. Uudne toidulisand on eriline, kuna selle ainsaks toimeaineks on TÜ poolt patenteeritud probiootiline tüvi Lactobacillus fermentum ME-3, mida Eestis tuntakse ka „Helluse bakteri” nime all. „ME-3 on müüdud kohalike keeruliste tolli eeskirjade tõttu firmale Spectrumceuticals tooraine ja mitte valmisproduktina. Nende esimene toode - BioOne™ - sisaldab ühes kapslis 8 miljonit Lactobacillus fermentum ME-3 bakterit. Selle probiootilise toote põhiliseks eesmärgiks on seedesüsteemi toetamine,“ rääkis professor Marika Mikelsaar, kes on ME-3 bakteri üks avastajatest.



Prof Marika Mikelsaar: „Algselt tunti ME-3 mikroobina, mis pakub infektsiooni ja oksüdatiivse stressi vastu kaitset. Veel teati mõningaid tema tähtsamaid omadusi, mis selle kaitse tagasid. Tänaseks on mikrobioloogide ja biokeemikute koostöös leitud ligi kümmekond uut toimemehhanismi, mille kaudu ta organismis erinevates tingimustes töötab.“



Lähtuvalt avastatud uutest omadustest püüavad teadlased leida bakterile üha uusi kasutusalasid. „Saan hetkel öelda vaid niipalju, et näiteks Jaapani ja Hiina turule soovime minna täiesti uudse tootega, et rakendada ME-3 ka naha ilu hoidmisel,“ rääkis Mikelsaar.



Tänu teadlaste pühendunud uurimistööle on Eestis, Venemaal, Euroopas ja Ameerikas patenteeritud bakter L. fermentum ME-3 praegu müügil Baltimaades piimatoodetena ja vereseerumi kolesterooli sisaldust langetava ja lipiidide profiili parandava Reg’Activ Cholesterol toidulisandina Eestis ja veel 9 riigis.

USA, Kanada, Kesk- ja Lõuna Ameerika turul on ME-3 sisaldusega 3 erinevat toidulisandit, mis on suunatud südametegevuse, immuunvastuse ja organismi vastupanuvõime tugevdamisele ning maksa toksiinidest vabastamisele.



Lactobacillus fermentum ME-3, võib täie õigusega nimetada Eesti esimeseks probiootiliseks piimhappebakteriks. Täna on ME-3 maailma ainus probiootik, millel on patenteeritud kahekordne ehk topelt-toime. Bakter Lactobacillus fermentum ME-3 on ainulaadne sellepoolest, et temas on kombineeritud kaks poolt – ta on antimikroobne ja samal ajal ka antioksüdantne.

Tal on otsene hävitav mõju kahjulikele mikroobidele (antimikroobsus), ME-3 omab kaitsvat toimet mitmesuguste soolehaiguste- eeskätt salmonelloosi ja düsenteeria korral. ME-3 võitleb sooles otseselt haigustekitajatega, kuid ta parandab oma tugeva antioksüdatiivne toime tõttu ka soole limaskesta seisundit ja väldib sellega infektsiooni levikut soolest organitesse. Samas on tal kaudne kasulik mõju inimorganismile (antioksüdantsus)

Probiootik ME-3 saab kasutada koos antimikroobse raviga: fluorokinoloon, metronidasool ja biseptool (TMP-SMX) ravi korral.



ME-3 tüvel on võime muuta kahjutuks organismi ainevahetuses tekkivaid mürgiseid hüdroksüülradikaale. Vabatahtlikel läbiviidud katsetustes suurendas ta vereseerumi antioksüdantsust ja vähendas lipiidide peroksüdatsiooni, pakkudes sel moel kaitset veresoonte lubjastumise vastu. Seega ME-3 surub alla veresoonte vananemist ja vähendab ateroskleroosi riski.



ME-3 omadused on välja selgitatud paljude laboratoorsete ja kliiniliste uuringutega ning oma ohutuse tõttu on seda sobiv kasutada toiduainetes.



2008. aasta maikuus allkirjastas Tartu Ülikool AS Terega litsentsilepingu muudatuse, millega saab peagi ülikooli teadlaste avastatud kasuliku bakteriga Helluse tooteid osta ka Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus, Venemaal ja Austrias.



Juba praegu võib sama bakteritüve sisaldavad funktsionaalseid piimatooteid Soome poelettidelt leida. Soome ettevõte Osuskuunta Maitokolmio oli esimene tootja välisriigis, mille toode "Namis" sisaldab bakterit Lactobacillus fermentum ME-3.



Tartu ülikooli teadlased avastasid piimhappebakteri Lactobacillus fermentum ME-3 1995. aastal.



Allikas: Tartu Ülikool