Ajaleht Äripäev: Marina Kaljuranna taga seisab Eesti mõjukaim poliitperekond UU

Ajaleht Äripäev: Marina Kaljuranna taga seisab Eesti mõjukaim poliitperekond13/09/2016“Andreas Kaju juhitava suhtekorraldusmeeskonna taktika esitada Marina Kaljuranda sõltumatu kandidaadina, kelle selja taga ei seisa ühtegi erakonda, võib üle vindi keeramise korral pöörduda Kaljuranna vastu. See väide on nimelt vale, aga valetamine ei ole ilus,” kirjutab Äripäev oma tänases juhtkirjas.“Marina Kaljuranna selja taga seisab Reformierakonna poliittehnoloogiliselt võimekas osa ehk perekond Rosimannus: Keit Pentus-Rosimannus, hiljutine välisminister, ja tema abikaasa, aktiivsest poliitikas kulissetagustesse rollidesse taandunud Rain Rosimannus. Mõlema nimega seostub esimese märksõnana Autorollo ehk seesama kurikuulus afäär, mis läks Pentus-Rosimannusele maksma välisministri koha ja hoiab pidevalt pingul Rain Rosimannuse närve. Lõpp- ehk riigikohtu lahendini on see lugu veel jõudmata.”Äripäeva arvates ei taha Marina Kaljurand, et Autorollo taak kuidagi temasse puutuks. “Ent pole võimalik kaevust vett juua suud märjaks tegemata. Küsimused tema ja perekond Rosimannuse suhete kohta hakkavad korduma intervjuust intervjuusse ja kõlavad veelgi valjemalt juhul, kui Kaljurand peaks presidendiks saama. Viimati ütles Kaljurand, et tema subjektiivsel hinnangul Autorollo asjus pole mingit tähtsust. See annab indikatsiooni, et Kaljurand ei pruugi poliitiliselt tundlikes korruptsioonikaasustes kõlbelisi positsioone võtta, eelistades jääda moraalselt ükskõikseks.”Äripäev juhib tähelepanu, et parteideülese ja -välisena esitab Kaljurand ennast kandidaadina, kelle selja taga seisab Eesti mõjukaim poliitperekond ning mõjukaim poliittehnoloogiline oskusteave ja kogemus. “Avalikult pole teada Rosimannuste ja Kaljuranna sidemete algust ega sügavamat sisu, aga avaliku koostöö alguseks võib pidada 2014. aasta sügist, mil Keit Pentus-Rosimannus Kaljuranna nime presidendiaana kontekstis välja käis. Oma poliitilist sünnikaarti ei saa Kaljurand muuta: soovitada praegu Kaljurannale distantseeruda perekond Rosimannusest oleks nagu nõue, et leopard loobuks oma täppidest. Presidendiks saamise korral on tal keeruline näidata, et ta on sõltumatu teda Kadriorgu aidanud jõududest.”Loe pikemalt Äripäevast! http://www.aripaev.ee/arvamuse... Foto: Mihkel Maripuu / Postimees