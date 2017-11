Aivar A. Aaslo - tsiviilisikutele! FB

Aivar A Aaslo

Kuna IKKA VEEL jätkuvad hullumeelse noakangelase õigustamised, siis panen siia ühe teksti, käitumisjuhise tsiviilelanikele sellises olukorras, kus ringi liiguvad relvastatud inimesed, politseinikud või sõdurid. Mõistlik on korraldusi täita, mitte õigusi nõuda - jääd paremini ellu.

Mati T. "Tänapäeva sõjas põrutatakse võimalikult täpselt võimalikult suure pindala pihta. Kui koht, kus te olete, kaetakse millegi sellisega, siis ongi ots. Aga räägime sellest, kui raske kaigas teist veidi mööda läks.



0. reegel: täitke sõjaväelaste (relvakandjate) OTSESEID käske. Otsesed käsud on: Seis! tule siia! jms.

Mitte ühelgi juhul ärge pistke jooksu, või tehke mingeid liigutusi, millest relvakandja lihtsalt aru ei saa. Lahingutegevuse piirkonnas on relvakandja tavaline reaktsioon päästikule vajutamine. Ärge tõmmelge. Ärge psühhitsege. Esimesel juhul on veel variante, teisel juhul - kindel surm. ainult lollivuudi vilmides lendavad kuulid hästi aeglaselt ja kangelane jookseb hästi kiiresti.

Ja see käib kõikide relvakandjate kohta sõjategevuse piirkonnas. Ärge taguge mingit propagandatrummi. Relvavõitleja ei tea, kes te olete ja - ega teda väga huvitagi. Tema põhimure on vältida auku oma keres. Seetõttu ta pigem tulistab.

1. Olge adekvaatne.

Kui teie elamisse tahavad sisse tulla relvakandjad lahingutegevuse piirkonnas - ärge püüdke neid takistada.

Eriliselt propageeritutele kõlab see veidralt, aga - nii see on. Lahingutegevuse piirkonnas tulevad sõdurid teie elamisse kahel põhjusel:

a) nad puhastavad seda piirkonda, st käivad läbi elamised ja otsivad oma vaenlasi. Ukse barrikadeerimine on väga rumal mõte - kuna nad löövad selle eest maha või lasevad õhku. Veel rumalam on end peita kuhugi kardinate taha, voodi alla või kappi - nad ei hakka eriti vaatama, kes seal on. nende jaoks on ohutum anda üks valang.

Ei ole nendest ilus, ei ole. Aga nõnda tehakse ja seda tuleb teada. Tehke uks lahti ja olge neile nähtaval - kuid vältige sattumist laskejoonele mis ühendab uksi-aknaid. Kui nemad lasevad või neid lastake, võite täiesti suvalt pihtsa saada.

Vastake otsestele küsimustele ja täitke otseseid korraldusi.

b) nad tulevad selleks et teie aknast püssi lasta, kuulipildujat, granaadiheitjat. Sellisel juhul - lahkuge oma elamisest kiiresti kuid ilma tormamiseta (muidu tulistavad teid need, kes sisse tulid). Kuna vastumeede valangu, granaadi, mürsu vms näol ei jää tõenäoliselt tulemata. Oli kena elamine, oli. aga teie olete veel kenam.

Kas tahate, et teie tükid vedelevad teie elamises koos vaenlase omadega?

NB! Eristage rindevõitlejaid ja tagalarotte. Rindevõitleja on alati stressis, näljane,magamata ja väsinud. Kuid tal on lahinguülesanne ja julm press taga. Teie huvitate teda ainult sedavõrd kuivõrd te kas aitate või takistate teda selles. Ja ta on valmis neid tõkkeid kõrvaldama, ega põe väga kui peab teid ära tapma. Aga, tal on neid, keda vaja tappa, rohkem kui üks. Seetõttu pole teie surm talle eesmärk omaette. Ta võib ka mitte tappa, kui selleks põhjust pole. Collateral damage, nagu praegu öeldakse.

Tagalarotid on teine kategooria. Aga neist edaspidi.

2. Kui olete tsivilist, siis nähke välja nagu tsivilist ja käituge nagu tsivilist.

Meie poed on meid varustanud tohutu hulga "laiguliste", "militari-laik" tüüpi rõivastega. Nendes matkatakse, nendes käiakse linnas...

Vältige neid sõjategevuse piirkonnas!

Kui te oma laigulises türbis nurga tagant välja ilmute, võite lihtsalt valangu kerre saada. "veri kuul militari buuts" - need võivad teile tuua väga vastikuid üleelamisi. Kohtute patrulliga ja suure tõenäosusega tuleb teil teha tutvust komandatuuriga. Vastata ülekuulamistel küsimustele. Saada korralikult vastu hambaid, sisselöödud ribid ja - meenutades intelligentide lemmikteemat - vot siin on SUUR võimalus saada tõsiseid vigastusi oma tupele ja/või sulgurlihastele.

On tõprad, on.

Aga on kuradima kehv lohutus, kui te ise heidate teerulli ette - mis siis, et "nii ju ei tohi". Seda kirjutavad tuleviku propagandistid, mingite oma huvide nimel. Teid enam ei ole.

Mitte mingeid "luure" ja "piilumise" mänge!

Enamus pihta saanud teismelisi eksib just selle reegli vastu. Mööda teed liikuvad sõdurid ei tea, kes seal viljas sahistab: juntsud või vaenlase diversandid. Ja seetõttu lasevad puusalt.

Seetõttu, tehke oma lastele need lihtsad asjad selgeks. Vanasti rääkisid sellest vanaemad-vanaisad, tänapäeval pole see enam kombeks.

Kas tahate, et teile järeltulijad loeksid kunagi okupatsioonivõimude kuritegudest või oleksid nende ohvrid?

Veel enam, tehke neile selgeks, kui meil on tõsine sõda, et kodumaa armastus ja rahvustunne on pühad asjad. Kuid mõlemad eeldavad mõistust. Vaenlase sõdurite loopimine kividega pole kangelaslikkus vaid on lollus. "Relvata võitluse" "pehmed, vägivallatud meetmed" töötavad ainlt demoralieeritud ja nõrga vastase suhtes. Siis kui ümber võitlusareeni on 10 reporterit ühe protestija kohta, kes seda võitlust reaalajas üle kogu ilma transleerivad.

Päris sõjas on see laibaliin."