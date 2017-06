XXXIII Lääneranniku Eesti Päevade (LEP) seminaride kavas pakutakse mitmesuguseid võimalusi

XXXIII Lääneranniku Eesti Päevade (LEP) seminaride kavas pakutakse mitmesuguseid võimalusi tutvuda mitte ainult kultuuri- ja poliitikaga, aga ka äri võimalustega ja kuidas eestlased üritavad läbi lüüa globaalses majanduses.Kuna rahvusvahelises poliitikas on väga keerulised ajad, milles figureerib ka Eesti, on kindlasti huvitav kuulda, mida räägib praegune peaminister Jüri Ratas selle kohta. Peaminister esineb päevade avamisel, samuti on ette nähtud seminar, kus loodetavasti leitakse aega vastata ka rahva küsimustele.Teisel päeval on kavas aukonsulite seminar, milles informeeritakse rahvast aukonsuli tööst. Ühest küljest esindavad nad eestlaste kultuuri ja majandust, teisest küljest on antud suurem roll konsulaatidele Eesti Vabariigi passide väljajagamisega.LEP on osa Eesti 100-aastase juubeli tähistamisest, aga pidupäevad muidugi lähevad edasi tegeliku 2018. aasta peale ja sealt veel edasi järgmise üldlaulupeo ajani. Sellest jutustab EV 100 esindaja Jaanus Rohumaa. Laiemalt räägitakse kultuurist ja väliseestlastest teisel seminaril, millest võtavad osa EV Kultuuriministeeriumi esindajad Piret Hartman ja Meelis Kompus. Muide, EV 100 eesmärkide nimekirjas on ettepanek igale eestlasele "kinkida" külaskäik Eestisse, nii olgu öeldud, et oleme kõik kodumaale kutsutud!Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) on sponsoriks kauaaegse ajakirjaniku Priit Vesilinnu ettekandeks "Estonians in America, 1945-1995". Nagu teada, töötas Priit Vesilind pikemat aega ajakirja National Geographic juures ja ettekande juurde võib olla ka fotosid, mis vaatajatele huvipakkuv.Kanadast tuleb küla Katrin MacLean, kes demonstreerib kudumist ja punumist ja näitab, kuidas saab teha käsitööd. Kokkuvõttes on kultuurilised teemad nende seminaridega kaetud, igaüks oma erinevast vaatenurgast.Eesti majanduslik roll praeguses maailmas ja tulevikus on teemaks ülejäänud seminaridel. Palju eestlasi on tööd leidnud arvuti ja informaatika aladel Põhja-Kalifornias Silicon Valley's. Sellest räägib Andrus Viirg, kes ettevõtlusega just tegeleb ja lisada võib, et informaatika varsti läheb edasi ka geneetika aladele, millega juba mitmed eestlased on siin tegelenud. Tuleb varsti aeg, mil arvutiteadused ja bioloogia kattuvad ja see ajastu on tegelikult juba alanud.Peamine LEP sponsor on firma "Advanced Nutrients", kelle ettevõtja ja juht on eestlane Michael "Big Mike" Straumietis. Big Mike räägib alternatiivmeditsiinist, sh. kanepiravimitest, mis Kalifornias (ja mujalgi) legaalselt saadaval.Eesti film on ülemaailmselt läbi löönud, kõige suuremaks saavutuseks muidugi paari aasta eest, kui "Mandariinid" võõrkeelsete filmide Oscari auhinnale nomineeriti. On aga ka palju veel kvaliteetseid eesti filme, filmitegijaid ja muidugi näitlejaid. Sellest räägitakse seminaril "Eesti ja Hollywood", samuti jookseb päeva läbi filmifestival, kus linastatakse filme Eestist. Festival on mõeldud kui Kalifornia versioon "Pimedate ööde festivalist", mis igal aastal Eestis toimub.Ei tea, kas kuulub rohkem kultuuri või majanduse alla, aga Ülar Mark tutvustab seminaril oma KODA kontseptsiooni. Ehk lugejad on tuttavad "Tiny Houses" ideega, mis populaarne ka televisioonisaatena. KODA on betoonmaja, mida väiksemalt saab mitut moodi kombineerida, suuremalt saab neid kokku panna ja ehitada väikest "küla" või suuremat ehitist.LEP kava on mitmekülgne ja muidugi suurüritused nagu laulupidu ja Sajandi ball on väärt asjad, aga seminarid iseenesest juba pakuvad huvitavat, mitmekesist tegevust.Austusega,TEIE LEP 2017 toimkond