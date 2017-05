XXV Rapla Kirikumuusika Festivali peakülaline on ERSO!

28.06-9.07 astub üles Raplamaa suuremates ja väiksemates kirikutes suur hulk väljapaistvaid Eesti muusikuid ja väliskülalisi. Festivalil kohtuvad erakordne muusika, Eestimaa kaunid kirikud ja sumedad suveõhtud. Juba 25. aastat toimuva Rapla Kirikumuusika Festivali korraldajaks on Muusikute fond PLMF.Juubeliaasta festivali patrooniks on EELK peapiiskop Urmas Viilma ning festival on pühendatud Reformatsiooni 500. aastapäevale."Festivalil on eriline au, et peaesinejaks on 30. juunil kell 19.00 Eesti Riiklik Sümfooniaorkester", ütles festivali kunstiline juht Pille Lill ja lisas, et "veelgi erakordsem on, et solistina astub ülesse Eesti üks läbi aegade maailmas tunnustatuim viiulivirtuoos Anna-Liisa Bezrodny ja dirigendipuldis on särav Mihhail Gerts". Kavas Johannes Brahmsi viiulikontsert ja teosed Ludwig van Beethoveni loomingust.Festivali pärlina ootame ülipopulaarset Läti a capella vokaalansamblit "Latvian Voices".Kontsert toimub 8. juulil kell 19.00 Rapla kirikus, kus kõlavad suures osas läti rahvalaulud ja originaalsed heliloomingud.Festivali avakontserdil, 28. juunil kell 20.00 astuvad ülesse kammerkoor "Head ööd vend" ja kammerorkester "Collegium Consonante", dirigendiks üks Raplamaa muusikatalente Pärt Uusberg. Tegemist on noore helilooja autoriplaadi esitluskontserdiga.Lisaks saab festivali kontsertidel kuulda Eesti tipp-interpreete, kellede seas on bariton Atlan Karp, flöödimängija Oksana Sinkova ja organist Anna Humal (29.06 Käru kirikus), klarnetist Madis Kari, saksofonist Lauri Sepp ja klassikatäht Johan Randvere (1.07 Järvakandi kirikus), sopran Pille Lill, saksofonist Virgo Veldi, akordionist Jaak Lutsoja ja tšellist Andreas Lend, kavas Aaro Pertmanni teose maailma esittekanne (5.07 Vahastu kirikus), akordioniduo Henri Zibo ja Mikk Langeproon (6.07 Kehtna kirikus) ja Tallinna Ülikooli vilistlasnaiskoor Helia, dirigendiks Linda Kardna (7.07 Velise kirikus).Saksamaalt on 4. juulil Rapla kirikus festivali külalisteks KAISERSLAUTERNI MAAKONNA SÜMFOONIAORKESTRI KAMMERANSAMBLID.Vaata festivali kogu programmi: www.raplafestival.ee ​​Muusikute pildidPiletid on müügil Piletilevis hinnaga 3€-12€ ja tund enne algust kohapeal.Festivali peasponsoriks on Akzo Nobel ja avaldame siirast tänu kõigile toetajatele: Kultuuriministeerium, Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Rapla Vallavalitsus, Rapla Maavalitsus, Kehtna Vallavalitsus, Käru Vallavalitsus, Kaiu Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus, Järvakandi Vallavalitsus, Eesti Autorite Ühing, Piletilevi, Liisi Järelmaks, Metaprint AS, Harviker OÜ, TLR Services OÜ, Powerhouse OÜ jpt.Muusikute fond PLMF kingib festivali kontserdid Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidulikuks tähistamiseks.2003. aastal loodud Muusikute fond PLMF on Eestis esimene ja siiani ainus mittetulunduslik ühing, mis toetab järjepidevalt Eesti muusikatalentide käekäiku.Lähem info:Mari-Liis AuntockPLMF tegevjuhttel 5686 9940Pille LillFestivali kunstiline juht51 14077