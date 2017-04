Võrdlev anlüüs - Guido Laikve EST. Video

9 Madison Avenue näitab atraktiivset kunstniku valmistatud arhitektuuri visualiseerimist kahe korruselisest fassaadist parki ümbritsevast majast ja unenäolisest eluviisist mis mõjutaks vaataja arvamust. Ma ei usu, et keegi oleks valmis maksma miljoneid dollareid maja ilusa fassaadi eest ilma üksikasju teadmata. Me soovime teada mis toimub fassaadi taga, et teha teadlikke otsuseid. Me tahame näha korruse plaane ja paigutust, vertikaalset ja horisontaalset cirkulatsiooni, ruumide suurusi, pakutavaid serviseid ja teenuseid, juurdepaasu ja valjapaasud hoonest, jahutus ja soendus süsteemide kirjeldust, ehituse pindala, hoonete asukohta platsil ja kõige enam ettenähtud projekti kulusid ja hinda.On mõeldamatu, et kolm organisatsiooni, Tartu College (TC), Eesti ühispank (EÜP) ja Eesti Siht Kapital (ESK), nõuaksid Eesti ühiskonnalt et nad müüksid oma Eesti Maja kinnisvara et maksta 9 Madison Ave. projekti kulud, jättes Eesti ühiskonna ja aktsionärid ilma maata ja ilma Eesti Majata. Vaadates 9 Madison Ave. platsi, tundub et see on liiga väike et majutada Eesti ühiskonna vajadusi nagu need on praeguses Eesti Majas.Viimastel arhitektuuri piltidel projekt on nimetatud Estonian Square and Cultural Centre ja mitte Eesti Ühiskonna Keskus. Hoone fasaad näitab galerii tüüp hoonet ehituse kitsuse tõttu. Kogu sait on 12 000 ruutjalga (s.f.) ja avalik rahva park võtab umbes pool sellest, 6 000 s.f. ala, enda alla. Nõuetav juurdepääsu tee TC parklale, mis asub TC taga, veelgi vähendada seda ala umbes 2000 s.f. võrra. See jätab ainult 4000 s.f. kasutusala maja ehitamiseks. Võrdluseks, EM suur saal on ligikaudu 6000 s.f. ja terve EM pindala kokku on 33,540 s.f.suurune ala. Kahe korruselise uue hoone maksimaalne põrandapinnas oleks ligikaudu 8000 s.f. Sooviks et keegi selgitaks meile kuidas 33,540 s.f. nõuet saaks mahutada 8000 s.f. alale.Enne kui keegi saab teha kehtiva otsuse peame teadma kogu eespool kirjeldatud teavet, sealhulgas kõiki põranda paigutused, ringluse ja juurdepääsu võimalused, kogumaksumus jne ja kuidas see vastab Eesti ühskonna nõuetele.Sait ei ole tegelikult üldiselt sobib mingisuguseks ehitamiseks. Ta istub üle nelja metroos tunneli, kaotab palju ruumi nõutavale pargile, pakub harva piiratud arvu parkimiskohti tänaval, vaba parkimist ei ole saada, asub kitsal ühesuunalisel tänavl, kus on raske ja ohtlik väljuda Bloor St. jalakäijate, jalgrataste ja mootorsõidukite liikluseks tõttu. Kavatsusel on ehitada kaks uut multi korruselist (45 – 38 põrandat) kummagile poole TC. See komplitseerib liiklust veel rohkem. Selle saidi parim kasutamine oleks parklana, nagu oli enne ja mis on vajalik TC. Sait on liiga väike muuks otstarbeks.Oleks eksitav kutsuda TC "Eesti tegevuse keskus" kuna seda kasutavad peamiselt ainult Eesti akadeemilised organisatsioonid. Ruumid asuvad TC keldri korrusel kasutades ligikaudu 4000 s.f. keldri põranda pinda ja mõningad büroo ruumi esimesel korrusel, kaasa arvatud Eesti Elu büroo. TC õpilas-korteri maja on täiesti eraldatud Eesti ühiskonna kasutus olevatest keldri ruumidest füüsiliselt ja rahaliselt.Et kõiki Eesti ühiskonna organisatsioone koondada ühte kohta on hea idee kuid see tuleks teha EM ja mitte TC. Eesti Maja on tõesti Eesti ühiskonna- ja kultuurielu keskus Torontos. Sinna on võimalik lisada palju ruumi ilma suurte kulutusteta kasutajatele TC ja mujal. Töö on juba alanud üldise puhastamise ja renoveerimisega Eesti Maja Sõprade poolt. EM on võimalik paigutada Cafe alumisele korrusle esimistesse ruumidesse ja põranda pindala suurendada ja lisada sellele klaas esine. Lisaks võime ehitada kuni 6 korrust juurde Suure Saali peale ilma saali sisemust puutumata või ülejäänud tegevust segamata. Viiel korrusel oleksid üüritavad ruumid ja kuuendale korrusele võib tulla eamaklassiline roof top restaurant suure rõduga ja ilusa vaatega Don Valley ja atraktiivsele parklandile. See olleks mugav kogumise koht Eesti kasutajatele kui ka nende sõbradele, kus saab nautida värsket õhku ja maitsta mimesugust sööki. See oleks ka hea sissetuleku allikas EM. Lisaks saaksime suurendada meie parkla pindala ehitades kahe korruseline parkla, pool maa sisse, pool välja.Meil on raha meie maa väärtuses mis kasvab iga aastaga. Niikaua kui maa ja EM on meie omandus meil on võimalik teha niin nagu meile meeldib Eesti ühiskonna kasuks. Seda kõik on võimatu saavutada 9 Madison Avenue asukohal.Eesolev hääletamine on meie kogukonna kõige olulisem hääl, sellest oleneb kas Eesti Maja ja Eesti ühiskond püsib või kaob. Ma loodan, et te hääletate Eesti maja ja Eesti ühiskonna püsivuse heaks, et Eesti Maja jääb alles veel kauaks ajaks. EM on tugev aga nõuab korrastamist ja järelvaatamise mida ei ole tehtud viimase kümme aasta jooksul. Minul eie ole mingisugust muud huvi kui et aidata Eesti ühiskonda ja ma ei soovi saada EM arhitektiks.Guido Laikve, Arhitekt (Ret.)