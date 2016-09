Viimane kohtumine esipaaridena! Toomas Hendrik ja Ieva Ilves veetsid Obamadega aega PM

21. september 2016Viimane kohtumine esipaaridena! Toomas Hendrik ja Ieva Ilves veetsid Obamadega aegaObamad ja IlvesedIeva Ilves / Facebook / Valge MajaToomas Hendrik ja Ieva Ilves kohtusid USA visiidil Barack ja Michelle Obamaga. Juhuslikult on nii Obamade kui ka Ilveste aeg oma kodumaade esiotsas lõppemas ning ilmselt kohtusid kaks esipaari presidentidena viimast korda. Obamal ja Ilvesel on lõppemas teine ametiaeg.Ieva kirjutab Facebookis jagatud fotode all, et nad veetsid aega Obamadega ÜRO Peaassamblee kohtumisel.