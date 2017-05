Video:«hall surm» niidab ameeriklasi PM

Inna-Katrin Hein18. mai 2017 7:58«Hall surm» |USAs levib kulutulena uus narkootikum «hall surm», kuid seni ei ole täpselt teada, mida see sisaldab.CNNi teatel raskendab selle koostise kindlaks tegemist asjaolu, et kokku on segatud väga erinevaid aineid, mis samas omavahel on hästi segunenud. Ühisteguriks on see, et ained annavad kokku betoonhalli värvusega narkootikumi.USA politsei narkolaborid on uut ainet uurinud, kuid seni ei oska ükski keemik täpselt öelda, millega tegemist on ja miks see väga tappev on, sest juba minimaalse koguse tarbimine võib tappa.USA meedia arvates koosneb betoonivärvi heroiini meenutav uus narkootiline aine mitmest opioidist, kuid kes selle esimesena segas ja kes seda levitab, ei ole teada.USA Georgia osariigi politsei on viimase nelja kuuga konfiskeerinud 50 «halli surma» kogust ning Georgias ja Alabamas on selle tarbimise tõttu elu kaotanud vähemalt neli inimest. Surnukehade uurimised näitasid, et seda ainet on tarbitud nii ninasse tõmmates kui süstides.Indiana osariigi võimude teatel tegi sealse politsei narkolabor kindlaks, et uues narkootikumis on heroiini, fentanüüli ja karfentaniili ning veel mitu kindlaks tegemata sünteetilisi opioide.Võimud lisasid, et kuna selle narkootikumi kvaliteet ja aineosade kogused on kõikuvad, siis on keeruline öelda, millises koguses millist ainet on, et saadakse hallikat tooni narkootikum.«Mul ei ole mitte mingeid andmeid, miks mitme aine kokkusegamisel tekib betoonhall värv,» sõnas Georgia osariigi politsei krimiuuringute labori keemik Deneen Kilcrease.Ta lisas, et «halli surma» puhul on tapvat kogust raske kindlaks teha, sest juba alla ühegrammine kogus võib tervisekahjustuse kaasa tuua ja selle tõttu on see narkootikum üliohtlik.Indiana osariigi võimude teatel on seal narkosõltlaste seas aina enam surmasid, mis on tingitud sünteetilistest opioididest, eelkõige karfentaliinist.Karfentaliini kasutatakse suurte loomade nagu elevandid rahustamiseks, samas on see aine näiteks morfiinist 10 000 korda tugevam. Kui aga karfentaliini segada teiste opioididega, siis tekib midagi väga mürgist.Lisaks «hallile surmale» levib paljudes riikides, kaasa arvatud USA ja mitmed Euroopa riigid, aine U-47700, mis on väga tugev opioid. Euroopas täheldati seda esmakordselt 2014. aastal, USAs natuke varem.