VIDEO ja BLOGI | Trump hurjutas kõnes Moskvat ja lubas seista NATO viienda artikli taga

06.07.2017,Kersti Kaljulaid kohtus Donald TrumpigaFoto: Presidendi KantseleiAmeerika Ühendriikide president Donald Trump väisas täna Poolat ja pidas Varssavi Krasinski väljakul kõne, milles ta rõhutas lääne tsivilisatsiooni kaitsmise olulisust. Ta lubas seista NATO viienda artikli eest ja kutsus Venemaad üles lõpetama eskaleerivat tegevust.Trump hoiatas terrorismi ja ekstremismi eest ja rõhutas vajadust ühineda nendevastases võitluses. Ta kritiseeris Venemaad ja kutsus riiki üles liituma lääneriikidega võitluses tsivilisatsiooni eest.„Poola kogemus meenutab meile, et lääne kaitsmine ei sõltu mitte ainult vahenditest, vaid ka lääne inimeste tahtest püsima jääda,“ ütles ta.„Meie aja fundamentaalne küsimus on, kas läänel on tahet ellu jääda.“