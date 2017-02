Venemaa taastas Eesti toiduainetöösturite ekspordiload

Lennart Ruudareporter15. veebruar 2017Venemaa. | FOTO: Scanpix/Alexey MalgavkoKuigi Venemaa keelas alles veebruari alguses Eesti toiduainetööstuse ettevõtetel riiki oma toodangut müüa, taastas sealne toidu- ja veterinaaramet täna ootamatult ekspordiload.Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegeleva asutuse Rosselhoznadzor ametliku veebilehe andmetel on Eesti toiduainetööstuse ettevõtete ekspordiload taastatud, teatas Eesti veterinaar- ja toiduamet.Endiselt jäid loata ettevõtted, mis pole Venemaale kaupa eksportinud kolme viimase aasta jooksul või kauem.Eesti amet andis sel nädalal teada, et Rosselhoznadzor võttis hiljuti Venemaale ekspordiks luba omavate ettevõtete nimekirjast maha enamiku Euroopa Liidu toiduainetööstuse ettevõtteid, sealhulgas enamiku Eesti ettevõtteid.Nimekirjast eemaldati ettevõtted, mis pole Venemaale kaupa eksportinud enam kui kolme viimase aasta jooksul. Teiste ettevõtete puhul luba peatati.Küsimuse peale, miks Venemaa oma meelt nii kiiresti muutis, ei osanud veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja vastata. «Me ei oska öelda, mis selle taga võib olla,» ütles ta.Seega on ekspordiloa taastanud 27 Eesti ettevõtet, kelle hulka kuuluvad Uvic AS, Biotech Plus OÜ, AS HKScan Estonia, Saaremaa Lihatööstus OÜ, AS Salvest, AS E-Piim tootmine Järva-Jaani Meierei, Põltsamaa Meierei, AS Maag Piimatööstus, OÜ Estover Piimatööstus, Tere AS, Valio Eesti AS Laeva Meierei, AS Gramus, AS Kajax Fishexport, AS Kihnu Kala, AS Maseko Konservitehas nr 2, AS Maseko Narva Kalamajand, AS Reyktal, DGM Shipping AS, Eesti Kalapüügiühistu TÜ, Eesti Traalpüügiühistu, OÜ Morobell, OÜ Profit Pluss, OÜ Vitarsis, OÜ VRHL Mõntu Külmhoone, Paljassaare Kalatööstus ja TÜ Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu.