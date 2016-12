Vene sõjavägi: Tu-154 pardal plahvatust ei toimunud

AFP/AP/Interfax/BNS/PM29. detsember 2016 13:02Musta merre kukkunud lennuki Tu-154 vrakk. | FOTO: Sputnik/ScanpixVene sõjaväeametniku sõnul näitasid Musta merre kukkunud sõjaväelennuki mustade kastide esialgsed analüüsid, et selle pardal plahvatust ei toimunud, vahendab AP.«Me oleme jõudnud järeldusele, et lennuki pardal plahvatust ei toimunud,» teatas kindralleitnant Sergei Bainetov. Terrorismi tema sõnul aga siiski välistada ei saa.Tema sõnul jõudis Tu-154 enne plahvatust õhus olla 70 sekundit ning lennuandmete analüüsi järgi tõusis lennuk vaid 250 meetri kõrgusele. «Sellisel kõrgusel on lennuki kiirus 360-370 kilomeetri vahel tunnis.»«Allakukkunud Tu-154 pardal oli kaks põhilist musta kasti, üks jäädvustas lennuparameetreid, teine meeskonna kõnelusi,» selgitas Bainetov. Ametniku sõnutsi leiti eile teine must kast ja õhujõudude teadusuuringute instituudis asuti veel samal päeval selle andmete dešifreerimisele.Bainetov juhib pühapäeval alla kukkunud lennuki Tu-154s õnnetuse põhjuseid uurivat sõjaväekomisjoni.Kindralleitnant lisas, et 92 inimest tapnud katastroofi põhjuste väljaselgitamiseni on kõigi sama tüüpi sõjaväelennukite kasutamine peatatud.Vene transpordiminister Maksim Sokolov teatas täna veidi varem, et Tu-154 pardal leidis enne õnnetust aset tehnika väärtalitus. «Tuvastati, et põrkamisel vastu merepinda ja -põhja lennuk purunes peaaegu täielikult, mis loomulikult raskendab otsinguid,» ütles Sokolov.Sokolov sõnas, et asjatundjad loodavad jõuda esimestele järeldustele lennuki Tu-154 õnnetuse osas järgmise aasta alguses.Sokolovi teatel on merest välja toodud 19 surnukeha ja 230 kehatükki.