Vanaisad. Juhtkiri. Eesti Elu

Äritegevuses on olemas termin, mille nimi on kummaline. Vanaisastamine. Kui vanaisa sai kas kindlustuslepingu või näiteks hüpoteeklaenu mineviku alusel – et vanaisa sai, peaks ise ka saama – siis miks mitte nüüd. Sõnastus on ka poliitikasse pugenud. Et oli nii, siis peaks olema edasi.



Kuidagi ei saa seostada praegust äsjase USA presidendivalimistega seotud skandaali vanaisadega. Ehk vaid kollaselt tohib juhtida tähelepanu sellele, et Donald Trumpi vanaisa oli bordellipidaja, sealt praeguse presidendi jõukuse allikas. Päritud, mitte ise teenitud. Moraali lugeda ei sobi, ajastud teised, kuigi hetkeseisus on mingi sarnane sammudes astumine käigus.



Ning ehk ka teisele huvitavale tõigale suunata tähelepanu. Vladimir Putini ehk suurima kriitiku läänes, oma elu mängu pannes, Bill Browderi vanaisa oli möödanikus USA kommunistliku partei esinumber. Irooniline. Kommunisti pojapoeg on kapitalist, autoritaarvõimu vastane.



Mis viib praegusesse huviorbiiti. Kas Moskva mõjutas hiljutisi Ameerika valimisi? Või on see väljamõeldis. Fakte, üllatavalt aga ehk mitte, pole kinnitavalt olemas. Küll aga keskendub (eriti kollane) ajakirjandus võimalustele.



Ning on tuvastatud, et mõjusfääris laiutamine on toimunud. Üks Trumpi nõunikest on tunnistanud sel nädalal pärast pikemat FBI ülekuulamist, et ta oli otseselt seotud vene desinformatsija suunaga, et Hillary Clintoni presidendikampaaniat õõnestada. Teada on vaid, et keegi Venemaalt saatis Trumpile koopiaid Clintoni kohta. Nimed muidugi teadmata.



See on tänapäeva poliitika. Mida eile tegid, on täna teistele teada. Ning ka vanaisad tulevad mängu. Isegi kui pole kinnitust.



Trump pole skandaaliga ise otseselt seotud. Need, kes ta eest tööd tegid, paraku küll. Nõiajaht, nagu mõni agaram on seda nimetanud, ei vaibu niipea. Muret tekitab tänapäevases koheses meediamaailmas, et tõstetakse esile põhjendamatuid süüdistusi. Siis tuleb neid tõega ümber lükata, kuid kahju esimese süüdistuse läbi on jätnud sügava jälje. Ning sealt algavadki konspiratiivteooriad, kuidas fooliummütsikestes manipuleerivad agendid maailma muuta soovivad.



USA juriidiline süsteem on paigas. Vigu juhtub, eksimine on ainult Parnassuselt luba. Tahaks loota, et praegune välktuli meedias kustub peatselt. Trump pole veel kinnitanud oma õukonna usaldust. Ning see ei üllata. Kuid et tema tegevust kriminaalseks tunnistada, lootes presidendi kohale saada, sellist ettekujutust saavad vaid nördinud vasakpoolsed esitada.



Tahaks massimeedialt loota enamat. Ning isegi vanaisade tegevus ei tohiks lugeda uuel ajastul. Fakt on tähtsam kui siutsumine, millest Trump pole veel aru saanud. Ehk aga jõutakse ka sinnamaale. Tõde peaks valitsema. Vaevalt et Moskvas, aga Washingtonis küll. Vabaduse ja demokraatia nimel.

TÕNU NAELAPEA