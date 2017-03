Välismaal juhiloa saanuid võib Eestis oodata ees sõidueksam

Hanneli Rudi15. märts 2017Riikliku sõidueksami sõiduk. | FOTO: maanteeametJuba varsti tuleb mõnel võõrsil juhtimisõiguse saanul teha Eestis uuesti teooria- ja sõidueksam. Senist korda muudetakse eesmärgiga takistada juhiloaturismi.Kui alaline Eesti elanik omandab juhiloa leebemate nõuetega riigis, tuleb tal juhiloa vahetamiseks Eesti juhiloa vastu sooritada liiklusteooria- ja sõidueksam, teatas riigikogu. Eesmärk on takistada välismaa juhilubade Eesti omade vastu vahetamist, kui inimene elas juhilubade saamise ajal alaliselt Eestis.Samuti nähakse sama seadusega ette meetmed autojuhi juhikaardi väärkasutuse vähendamiseks. Selleks keeldutakse edaspidi autojuhile ühe kuu jooksul uue juhikaardi väljastamisest, kui eelmine juhikaart on kehtetuks tunnistatud selle tõttu, et seda kasutas teine isik.Tasakaaluliikur saab jalakäija õigusedSeadusemuudatusega loetakse motoriseeritud liikumise abivahendite kasutajad jalakäijateks tingimusel, et nende liikumiskiirus ei ületa 20 kilomeetrit tunnis. Seega hakkab tasakaaluliikuritele või teistele liikumise abivahenditele uue seadusega kehtima jalakäijate liikluseeskiri.Valitsuse algatatud liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse (281 SE) poolt hääletas 79 ja vastu kuus Riigikogu liiget.Seadus jõustub üldises korras ehk 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.