Väliseesti lapsed tulevad Võrtsjärve äärde laagrisse Õhtuleht

Õhtuleht.ee, 29. mai 2017,Saabuval suvel toimub Valma seikluspargis Võrtsjärve ääres 9 laste- ja noorte seikluslaagrit. Laagrikorraldaja MTÜ Lastelaagrid lubab osalejatele tõelist erinevate rahvaste integratsiooni - laagrisse on sel aastal oodata rekordarv väliseestlastest lapsi ja noori.Samuti teevad laagrikorraldajad koostööd AIESEC`iga, maailma ühe suurima noorteorganisatsiooniga.Käesoleval Eesti 100 ja Laste- ja Noorte Kultuuriaastal on laagrikorraldaja MTÜ Lastelaagrid võtnud südameasjaks erinevate rahvaste lõimumise edendamise. Laagrites korraldatakse lastele- ja noortele ühistegevusi, mis parandavad ühiskondlikku sidusust, sh eri keelelis-kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide teket, suhtlust ja kaasamist ühiskonnas.Laagrid on mõeldud 7-16 aastastele lahedatele noortele. Eeskätt neile, kellele meeldib sportlik ja aktiivne eluviis, kes soovivad leida endale uusi sõpru, suvel mõnusalt aega veeta.Laagrikorraldaja Kadi Truuleht rääkis: “Laagris teeme kõike seda mis ühe laheda laagri juurde kuulub - ronime seikluspargis ja turnime ronimisseinal, sõidame Võrtsjärvel kalepurjekaga ja käime ujumas, mängime erinevaid pallimänge, teeme sauna ja sulistame mullibasseinis, teeme lõket ja grillime, orienteerume ja peame fotojahti, tantsime ja laulame, matkame, võistleme lasketiirus, mängime inimlauajalgpalli, korraldame kinoõhtuid, sõidame Segway´ga, mängime minigolfi, proovime kiikingut ja teeme palju muud põnevat.”Laagrikorraldaja Ranele Raudsoo kinnitas: “Laagri teeb ehk teistest samalaadsetest erinevaks see, et sel aastal on laagrisse oodata üllatuslikult palju väliseestlastest lapsi – näiteks on tulemas noori Kanadast, Luksemburgist, Belgiast, USA`st, Soomest. Kui viimaste aastate trend on olnud laagrikorraldus pigem Eestist välja, siis vastukaaluks tõdeme sel aastal väliseestlaste suurt huvi siin toimuvate laagrite vastu. Eeskätt tullakse Eestisse laagrisse selleks, et suhelda siinsete noortega, lapsevanemate soov on säilitada või arendada laste eesti keele oskust. Samuti peavad väliseestlastest lapsevanemad oluliseks laste kontakti oma kodumaaga, Eesti meelsuse püsimist perekonnas.”Lisaks lastele üle Eesti ja noortele erinevatest välisriikidest ootab laagrikorraldaja MTÜ Lastelaagrid suvel Valma seiklusparki valitud suvelaagritesse AIESEC vabatahtlikke. Tegu on rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooniga, mis tegeleb noorte arendamisega juhtimis- ja rahvusvahelise kogemuse kaudu. Olles esindatud 110 riigis ja ühendades rohkem kui 50 000 noort üle maailma, on AIESEC üks suurimaid noorteorganisatsioone maailmas. Valma Seikluspargis on valitud laagrivahetustes vabatahtlike tegevuseesmärk integratsioon, keskkonnateadlikkus/säästlikkus ja taaskasutus.