Mati Pungas23 Aug 2016Moto:Väärtustekultuuri katkestus on ohtlik...!Tahan puudutada üht levitatavat ja kasutatavat väljendit Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise kohta 1991.aastal:Üldiselt ollakse nõus, et Eestis oli aastatel 1940 – 1991 Nõukogude Liidu /loe Venemaa / ja Saksamaa-poolne okupatsioon ning annektsioon koos anastamisega...!Tänu 1944.a eesti leegioni, saksa väeosade ja hollandi vabatahtlike ülitugevale vastupanule Narva jõe - Sinimäe piirkonnas rinde seiskamisega pooleks aastaks, - siis nii oli võimalik suure osa eesti haritlaskonna emigreerumine sõja jalust ning pääsemine NKVD hävingust.Tekkinud Eesti pagulusintelligents koostas Eesti eksiilvalitsuse Eesti Vabariigi juriidilise järjepidevuse säilitamiseks ja kindlustamiseks vene okupatsiooni ajal, milline toimis samaaegselt ENSV kommunistliku lakeivalitsusega.Kas väljend „Eesti Vabariigi taastamine“ või eesti ajakirjanduses lokkama löönud tartu-ülikoolilik-marjulauristinlik /vabandust!/ „taasiseseisvunud Eesti Vabariik“ ...?Need väljendid ei ole sügavalt-filosoofilis-semantiliselt samaväärsed, - nagu igahommikune „taaspäikesetõus“ on loomulik taaskorduv igapäevane sündmus aastast aastasse sajandite vältel või maailmamere „tõus ja mõõn“ vastavalt Kuu gravitatsioonimõjule...Maailmamaade ajaloolises praktikas eksisteerinud riigi /loe – Eesti Vabariik/ iseseisvuse taastamine – ei ole „igapäevane sündmus“ ja seetõttu on ka „taasiseseisvunud Eesti Vabariik“ kõlbmatu idiomaatiline väljend.Aeg on juba nii kaugel, et Eesti Vabariigi kohta „tuleb unustada ja mitte kasutada edaspidi ka väljendit – „iseseisvuse taastanud Eesti Vabariik“, vaid lihtsalt - Eesti Vabariik ehk Eesti !Läheme veel veidi edasi idiomaatiliste väljenditega: „vanad kommunistid“, milline on rahvakeeles sobilik kui „kommarid“, kelledest Eesti Vabariik pole oma poliitilises elus siiamaani veel lahtisaanud... ??Või eriti ebameeldivad ja rõvedad väljendid on vene okupatsiooni kohta Eestis, - nagu „nõuka-aeg“ või „stagna-aeg“, milliseid kasutatakse isegi meedias ja ringhäälingus...Lugupidamisega,Mati Pungas Tallinn 23.august 2016