Uus katus Eesti Majale Eesti Elu

Eesti Maja juhatus teatab projektist parandada suure saali ja esiku katust. Katuse seis on halvenenud mitu aastat ning möödunud aastal lekkis mitmes kohas, nõudes ajutisi lahendusi ja negatiivselt mõjutades saali üürimiskõlblikkust ning atraktiivsust.Arvestades vajadust edasi liikuda parandustega kiiresti, Eesti Maja toetub krediidiliini suurendamisele koos rahalise toetusega Toronto linna grantilt, projekti läbiviimiseks. Parandused maksavad umbes $150,000. Viimastel kuudel juhatus on kontrollinud kolm “quote”i ning valinud firma töö läbiviimiseks.Katuse parandust on vaja, et lahendada pressivat vajadust, kuna on oluline, et meie kogukonna kodu on töökorras nii kaua, kui ta meil on. Katuse projekt ei mõjuta olulisel viisil Eesti Maja pikaajalist kestvust. Lühikese- ja keskmise-ajalised hooldusvajadused on endiselt suured. Juhatus järgib edasi aktsionäride mandaati aprillist 2017 ning töötab endiselt tõsiselt Eesti Keskuse projekti poole, kindlustada meie kogukonnale kestev kodu.Töö algab järgmistel nädalatel ning leiab aset üle järgmise kahe kuu, kestes kokku umbes kuus nädalat. Valitud tööpakkuja tööd kontrollitakse igapäevaselt Eesti Maja hooldusmänedžeri poolt. Projekti läbiviimise ajal on vähendatud kasutatavus suurel saalil ning parklal, osa millest on vaja materjalide hoidmiseks. Meile on kinnitatud, et see töö saab edasi liikuda ilma probleemideta sõltumata aastaajast ning ilma mõjuta projekti eelarvele.A/S Eest iMaja juhatus