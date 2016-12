USA vastulöök Venemaa häkkimistele valimistel: väljasaatmised ja sanktsioonid PM

PM29. detsember 2016 23:38USA president Barack Obama | FOTO: ScanpixUSA president Barack Obama saatis vastuseks Venemaa küberrünnakutele presidendivalimistel neljapäeval välja 35 Vene diplomaati ja kehtestas sanktsioonid FSB ja GRU vastu. Kreml lubab omakorda «adekvaatset» vastust sanktsioonidele.Obama administratsioon andis teisipäeval Venemaale vastulöögi presidendivalimiste mõjutamise eest, kirjutab New York Times. USA kuulutas persona non grataks ja saatis riigist välja 35 vene diplomaadist luureametnikku, kel on nüüd lahkumiseks aega 72 tundi, vahendab Reuters.Samuti kehtestas USA sanktsioonid Riikliku Luure Peavalitsuse GRU ja Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse FSB vastu, samuti neljale GRU juhile. Lisaks sanktsioonid firmadele, mis Valge Maja kinnitusel toetasid rahaliselt GRU tegevust häkkimisrünnakutes USA valimiste mõjutamiseks, ning kahele isikule, kes samuti on seotud küberrünnakutega.Suleti ka kaks Venemaale kuuluvat asutust New Yorgis ja Marylandis, kuna neid kasutati USA hinnangul luureotstarbel.«Kõik ameeriklased peaksid olema Venemaa tegevusest häiritud,» ütles Obama oma avalduses. «Kuid sellisel tegevusel on ka tagajärjed.»Obama viitas oma avalduses, et neljapäeval tehtuga ta ei piirdu. «Need sammud ei ole meie lõplik vastus Venemaa tegutsemisele,» ütles Obama, kes lubas, et meetmeid Venemaa vastu tuleb veel.USA kavatseb avaldada tõendid, et küberrünnakud pärinesid arvutisüsteemidest, mis on seotud vene luurega.Obama käik tekitab nüüd kimbatust Donald Trumpis, kelle presidendiaeg algab jaanuari teises pooles. Trump on seni pidevalt avaldanud arvamust, et Venemaa pole häkkimistega seotud ja et USA luuret ei saa usaldada, nendib New York Times.Trump peab nüüd otsustama, kas ta kaotab Obama pandud sanktsioonid, kui jaanuari teises pooles ametisse asub. Kui ta peaks seda tegema, siis on tal vaja häid argumente ja tõendeid, et USA luure tõendid ümber lükata.Obama avaldust saab lugeda siit.Obama kinnitab oma avalduses, et lisaks häkkimisrünnakule on USA diplomaadid Moskvas pidanud pikka aega kannatama tagakiusamist. USA välisministeerium on ammu kurtnud, et Vene julgeolekuteenistus ja liikluspolitsei kiusavad taga USA diplomaate Moskvas.Putini kõneisiku sõnul annab Moskva «adekvaatse» vastuseVenemaa presidendi Vladimir Putini kõneisiku Dmitri Peskovi kinnitusel on Moskval väga kahju, et USA uued sanktsioonid kehtestas, ja Venemaa kaalub teatavaid kättemaksusamme, vahendas AP.Peskovi sõnul olid USA sanktsioonid ootamatud ja väga agressiivsed ning kahjustavad kõvasti Vene ja USA suhteid, mis on niigi madalseisus.Reutersi teatel kuulutas Moskva sanktsioonid ebaseaduslikuks ja lubas «adekvaatset» reaktsiooni USA käitumisele. Peskov eitas kategooriliselt süüdistusi, et Moskva sekkus küberrünnakutega USA presidendivalimistesse.