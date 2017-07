USA transpordilennuk tõi Tartu lähistele Ungari jalaväeüksuse

Mirjam Mäekivi2. juuli 2017Täna maandus Tartu lennuväljal USA õhujõudude transpordilennukiga C-17 Globemaster Ungari jalaväeüksus, et alustada ühist väljaõpet 2. jalaväebrigaadiga. Üksus saabus siia õppuse Training Bridge 2017 raames ja jääb Eestisse kolmeks kuuks.«Ungarlastega koos teenimine annab meile täiendava koostöökogemuse liitlasjõududega. Nende saabumine Lõuna-Eestisse raudteel ja C-17 maandumine Ülenurmele on meile ning meie tsiviilpartneritele huvitav ja vajalik koostööprojekt,» ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Eero Rebo.2. jalaväebrigaadi saabunud Ungari üksus kuulub Ungari 25. Klapka György jalaväebrigaadi 1. mehhaniseeritud pataljoni, mille alaline paiknemisala asub Ungari loodeosas Tata regioonis.Õppuste käigus harjutatakse Eestis koostööd 2. jalaväebrigaadi üksustega ning tutvutakse meie maastiku ning harjutusvõimalustega. Üksus hakkab baseeruma Võru linnas Taara linnakus.Ungari jalaväekompanii tehnikaparki kuulub soomustransportöör BTR-80, mis transporditakse Eestisse mööda raudteed. Tehnika alustas liikumist Ungarist 26. juunil ja peaks Eestisse jõudma 3. juulil.Ungari üksuse siiatuleku aluseks on kokkulepe Visegradi riikide vahel, kes otsustasid NATO heidutusmeetmete raames panustada sõjalise kohaloleku suurendamisse Balti riikides.