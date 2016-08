USA asepresident kinnitas kohtumisel USA pühendumust Balti riikide kaitsmisel

23. august 2016USA asepresident Joe Biden kohtub Baltimaade presidentidega Foto: Andres PuttingUSA asepresident Joe Biden kohtus täna Riias Baltimaade presidentidega.Joe Biden kinnitas kohtumisel Baltimaade presidentidega USA pühendumust täita NATO artikkel 5 kohustusi."Tahan, et kõigile Balti riikide rahvastele oleks absoluutselt selge: USA on oma au nimel lubanud NATO lepingust ja selle artiklist 5 kinni pidada," ütles Biden pressikonverentsil. "Me oleme oma kohustuste täitmisele 100% pühendunud."Asepresident lisas, et baltlased ei peaks end vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi NATO-skeptilistest kommentaaridest häirida laskma. "See ei ole asi, mida peaks tõsiselt võtma," ütles Biden.Pärast kohtumist Eesti, Läti ja Leedu presidendiga teeb Joe Biden kella 17 paiku ülikooli raamatukogus ka avaliku pöördumise Balti riikide elanike poole, teatas Läti presidendi kantselei.Täna hommikul Riiga saabunud Joe Bidenile oli vastu tulnud suur kaaskond ning lennuvälja turvameetmeid oli oluliselt suurendatud.Biden tuli Riiga Läti presidendi kutsel ning välispoliitika asjatundjate sõnul on visiidi näol tegemist selge märgiga USA toetusest Balti riikidele.Biden käis eile ka Türgis ning pärast Läti visiiti, 25. augustil siirdub ta Rootsi.