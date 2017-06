Üleskutse ERMilt välismaal elavatele eestlastele Eesti Elu

Üleskutse ERMilt välismaal elavatele eestlasteleEesti inimene, kes sa läksid 1980. aastate lõpus või 1990. aastatel välismaale ja oled sinna elama jäänud, kas oled valmis jagama oma mälestusi, fotosid ja esemeid ning aitama Eesti Rahva Muuseumil näitust teha? ERM valmistub 1990. aastate Eestit käsitlevaks suurnäituseks (avaneb augustis 2018), mille üheks teemaks on uue vabaduse lainel Läände läinud inimeste lood. Huvitume sellest, miks otsustati välismaale minna ja kuidas see täpsemalt toimus, samuti eredamatest muljetest seoses uue maa ühiskonna ja kultuuriga, kohanemise või mittekohanemise ja identiteediga seotud küsimustest.Soovime leida:*inimesi, kes oleksid nõus jagama oma mälestusi Rahvalugude leheküljel internetis (rahvalood.ee);*fotosid, mis kajastaksid ülal nimetatud teemasid;*tollast kirjavahetust lähedastega;*uuele maale rändamisega ja seal kohanemisega seotud esemeid ja pabereid (võib-olla mõni kodust kaasavõetud emotsionaalse tähendusega ese või juba Läänes ostetud asi, mida kodumaal veel saada polnud ja mis oli seetõttu eriti ihaldusväärne; või ehk hoopiski seljakott, mis aitas lahkuda ja kolida; või esemed, mille peale muuseumis ei osatagi tulla).Ehk oled suvel Eestisse tulemas ning oled valmis meid huvitavaid fotosid ja esemeid kaasa võtma ja muuseumisse näha tooma? Fotod digitaliseeritakse ja tagastatakse. Esemete ja pabermaterjalide puhul on võimalus need muuseumile annetada või näituse ajaks laenata. Igal juhul võta ühendust:Kanada eestlased, kes ei ole Eestisse tulemas, võivad oma materjalid toimetada VEMUsse Piret Noorhani kätte , t. 416 925 9405), kes saadab need edasi ERMi.Marleen Metslaid