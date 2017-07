Üle kolmekümne aasta Jõekäärul - Jaan Veenpere

väga kallis mees veetis eile ametlikult oma viimase tööpäeva Jõekäärul. Ta on üle 30 aasta suveti meie Suvekodus ja ma väga loodan, et ta tuleb meile ikka küla nii kuidas ta jõuab. Raske mõelda meie laagrit ilma temata, aga olen kindel, et meid on palju kes on tänulikud, et saime tema põlvel õppida ja tema kõrval koostööd teha. Kalli/This dear man spent his last official day at the camp yesterday, and he will be sorely missed and so many of us are beyond thankful for his teachings and for everything he brought to the camp for over 30 years.- Oi, kas me siis üldse sel suvel ei kohtu?? Kui kurb! Müts maha sulle, kallis Jaan...mälestusi kuhjaga!!Jaan on aitanud teha Jõekääru lastelaagrit väga erinevaks ja omapäraseks. Me saime pakkuda lastele seda mis teistes laagrites ei ole ja mis aitas rikkastada nende elu ja kogemusi. Loodame, et ta siiski leiab teed tagasi meie juurde Jõekäärule! Sinu tuba on alati sind ootamas, Jaan!