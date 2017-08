Üheksa dollarit tunnis: Eestis elaksid hästi, USAs oled justkui ori PM

Majandus2421. august 2017Popeyes kiirtoidukett USAs | FOTO: Richard B. Levine/Levine-Roberts/Sipa USAUSAs ei tule kiirtoidurestoranis tunnis 9,50 dollarit teeniv töötaja ots-otsaga kokku, kirjutab Guardian.Kahe lapse üksikema Fran Marion (37) on erinevate kiirtoidukettide heaks töötanud juba 22 aastat. Ühe vahetusega töötleb ta Popeyes kiirtoidukohas tihti 187 tellimust, mis toob restoranile umbes 950 dollarit. Marion läheb sellise päeva lõpus koju 76 dollariga.Ja kuigi ta töötab kuus päeva nädalas ning teenib 9,50 tunnis, ei tule ta ots-otsaga kokku. Marionil on peaaegu alati olnud ka teine töökoht. Kuni viimase ajani tegi ta lisaks kiirtoidurestorani teenindajale ka majahoidja tööd. Ilma puhkepausideta, sest oli nii väsinud, et kartis, et jääb pausi ajal magama.«Kui sa teenid madalat palka, siis sul on ellujäämiseks vaja kahte tööd,» rääkis Marion. «Pean pidevalt valima, kas osta süüa või maksta elektriarvet või renti. Sisuliselt on see nagu orjus.»Kahest tööst hoolimata ei suutnud Marion säästa. Nüüd aga on tema peret tabanud sisuliselt katastroof, sest maja, mille ta oli üürinud, kuulutati elamiskõlbmatuks ning tema ja lapsed on nüüd sisuliselt kodutud.Tema lapsed, 15-aastane Ravyn ja 14-aastane Rashad elavad praegu sõbra juures ning Marion ise koos koeraga kolleegile kuuluvas korteris. Marion kardab, et tal on vererõhk kõige selle stressi pärast kõrgeks läinud, kuigi seda on ta ise diagnoosinud. Nagu 28 miljonil ameeriklasel, pole tal tervisekindlustust. Ta pole terve oma täiskasvanuna tööl käidud aja jooksul arsti juurde jõudnud.