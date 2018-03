Tulge oma küsimustega järgmisele infokoosolekule, mis toimub 14. märtsil! Eesti Elu

Kas on tekkinud küsimusi uue Eesti Keskuse tuleviku kohta Madisoni Avenüül? Soovid ehk teada, milline uus keskus välja näeb või kuidas see toimib? Või tahad ülevaadet projekti staatuse kohta?

Hulk tööd on tegemisel ja iga päev toob uusi edusamme. Viimase teavituskoosoleku käigus esitati projektimeeskonnale mitmeid huvitavaid küsimusi ning me tahaksime nendest ja teistest sagedamini tõstatatud küsimustest kokkuvõtte teha.

Tänud kõigile, kes tulid kohale ja kes tõstatasid läbimõeldud küsimusi ning jagasid oma arvamusi. Erinevad seisukohad on projekti õnnestumiseks väga väärtuslikud ja me hindame kõrgelt, et on leitud aega osalemiseks. Uus keskus on mõeldud nii igas vanuses eestlastele kui meile kõigile ükskõik, millisel eluetapil me parasjagu poleks. Ootame teie kõigi mõtteid.

Kuna hetkel on palju asju käimas, siis soovime pidevalt ühiskonda toimuvaga kursis hoida.



Kui kaugele on jõutud projekti hoolsuskohustusega (due diligence)? Millal võime oodata “jah või ei” otsust?

Projekti hoolsuskohustuse etapp on käimas ning läheneb lõpule. See oluline samm tähendab rahastusfondide allikate ja kasutusviiside väljaselgitamist, pikaajalise jätkusuutlikkuse uurimist ja keskuse legaalse struktuuri määramist. Legaalsed küsimused hõlmavad keskuse tegevusstruktuuri ning juhtimis- ja maksuhaldust.

Toronto linna jaoks pannakse kokku lõplikud planeerimisdokumendid ning need vaadatakse samaaegselt läbi nii planeerimisosakonna kui Toronto Transpordikomisjoni (TTC) poolt.

Projektijuhid David Kalm ja Rob Deutschmann keskenduvad ka uue keskuse pikaajalise jätkusuutlikkuse kava väljatöötamisele. On äärmiselt oluline, et selliste asjade kallal töötatakse, et tagada uue keskuse elu- ja maksujõulisus.

Oleme teinud märkimisväärseid edusamme väga keerulises protsessis, mille käigus peame kohandama hoolsuskohustuse vahe-eesmärkide eeldatavat ajastust vastavalt Toronto linna erinevate osakondade nõuetele. Me eeldame, et hoolsuskohustus täidetakse järgmise 60 kuni 90 päeva jooksul.



Miks me ei saa "korda teha" Broadview Avenüül asuvat Eesti Maja? Miks me vajame uut keskust?



Nii nagu majaomanik võib ühel päeval seista valiku ees, kas rahaliselt on mõttekam renoveerimine või kolimine, siis sama küsimus on kerkinud Eesti Maja võimalikul üleviimisel Madisoni avenüüle. Selleks tuleks leida vastused järgmistele küsimustele:

Kui suured on kapitaliinvesteeringud ja kui palju aega kulub tööde lõpetamiseks?

• Pinchini aruanne nimetab, et Eesti Maja vajab järgmise 10 aasta jooksul 1,39 miljonit dollarit (pluss HST ja nõustamiskulud). Ameerika kommertskinnisvarateenuste firma Cushman & Wakefield 2012. aasta hinnangul mõjutaks olemasoleva maja täielik renoveerimine oluliselt aktiivset tegevust, sest hoone tuleks sulgeda vähemalt 12 kuuks ja kõik kokku läheks see maksma üle 4,5 miljoni dollari.

Kui suur on Eesti Maja sissetulek ja kas on võimalik saada laenu vajalike remonditööde tegemiseks ning renoveerimiseks, et hoone moderniseerida ja muuta see atraktiivsemaks üürnike jaoks?

• Hetkel puudub Eesti Majal piisav sissetulek, et saada laenu vajalikeks remonditöödeks. Lisaks tähendaks maja sulgemine organisatsioonile finantsraskusi. Eesti Majal pole kapitaalremondiks vajalikke reserve ega piisavat sissetulekut iga-aastaste hooldustööde jaoks.

Pinchini aruanne koos Cushman & Wakefieldi raportiga kordavad paljude teiste ekspertide arvamusi, mida on jagatud viimase kümne aasta jooksul. Nimelt on praeguse Eesti Maja renoveerimis- ja ajakulu liiga suured ning parimaks valikuks on kasutada ära Eesti Maja müügist saadav tulu.



Kust tulevad vahendid uue keskuse ehitamiseks ja käigus hoidmiseks?

Madisonil asuva Eesti Keskuse ehituskulude allikateks on 958 Broadview müük, kapitalikampaania ja asutajaorganisatsioonide omakapitali panus.

Käimas on kapitalikampaania teostamise esialgne uuring ning palgatud on konsultant, kes on pöördunud mõnede Eesti kogukonna liikmete poole. Võimalike toetajate käest on saadud positiivne vastukaja. Huvi on üles näidatud keskuse nimepanemise õiguse vastu.

Mõningad ühiskonna liikmed, kes pole otseselt projektiga seotud, on spekuleerinud finantseerimise puudujääkide üle, kuid Eesti Keskuse projekti meeskonna poolt koostatud analüüs põhineb laekunud hinnapakkumistel ja arvestab kõigi fondiallikatega. Nad teevad koostööd professionaalsete konsultantide ja arhitektidega ning neile on esitatud erinevaid konkurentsivõimelisi pakkumisi suurte kogemustega tööpartneritelt. Meeskond järgib täpselt hoolsuskohustuse protsessi, et tagada uue keskuse rahaline jätkusuutlikkus.



Täpsemalt uue Eesti Keskuse rohelisest katusest? Kas Eesti kogukond võib seda kasutada?

Rohelisest katusest saab uue keskuse disaini üks tunnusjoontest. Viimasel infokoosolekul selgitas arhitekt Alar Kongats, et Toronto linna poolt on tugev toetus haljaskatuste arendamisele, sest linnal on tõsine probleem sademete äravooluga, ja selline lahendus aitab seda hõlbustada. Roheline katus pole mitte ainult keskkonnasõbralik, vaid pakub meie kogukonnale kerge ja hea võimaluse roheluses oma aega veeta.



Järgmise koosoleku teade: ootame teid!

Neljas infokoosolek Toronto kesklinnas Madison Avenue'l asuva uue Eesti Keskuse väljaarendamise kohta toimub 14. märtsil Eesti Majas.

Projekti juhtivate nelja organisatsiooni (Tartu College, Eesti Maja, Eesti Sihtkapital ja Toronto Eesti Ühispank) konsultandid, vabatahtlikud ja esindajad on taas kord valmis vastama teie küsimustele ning annavad ülevaate toimuva kohta.



Koosolekud toimuvad Eesti Majas kl 19.00 - 20.30 järgmistel kuupäevadel:



14. märts 2018

4. aprill 2018



