Tulemas on Lõbus Mihklipäeva Pidu Eesti Majas

Andres Raudsepp juhatab ühislaulu

Kay Tüll ja Edgar Liik naudivad päeva

Kui te ei tea Mihklipäeva tähendust, tulge kohale! Kui teil on mälestusi Mihklipäevast, või tarkusi või teadmisi Mihklipäeva kohta- tulge neid meiega jagama. Kohe on algamas Pensionäride klubi uus hooaeg, mida alustame Mihklipäeva tähistamisega neljapäeval 29. septembril 2016 kell 1 p.l. Eesti Majas (uksed avatud kell 12:30) Kõik on teretulnud!Loodame meie ühises kodus näha nii vanemaid kui ka nooremaid külalisi nii siit kui ka kaugemalt. Iga laud on kaunistatud Ülle maitsvate suupistedega. Andres Raudsepp juhatab meie ühislaule ja annab hoogu ja soojust juurde oma rõõmsamelsete lauludega. On oodata teisi külalisesinejaid. Pensioäride klubil on uus juhatus kes ootab teid meiega koos sügise algust pühitsema. Tulge välja ja kutsuge sõbrad kaasa! Palun teatage oma osavõtust enne 24. septembrit (Ingrid 416-461-5799 või Maimu 416-421-3812). Osavõtumaks on 15 dollarit.