Triigi kontserdimaja on valmis SH

Autor: SH– 10/09/2016MAANUS MASINGSuve esimesel poolel hakkas Triigi sadamas Hannaliisa Uusma ja Teele Varese eestvedamisel kerkima kontserdihoone, mis mõningatest tehnilistest raskustest hoolimata praeguseks sisuliselt valmis saanud on.Triigi kontserdimaja ehitas OÜ Arens Ehitustööd ja kavandasid Eesti kunstiakadeemia vilistlased, noored arhitektid Riin Kersalu ja Mihkel Meriste.Riin Kersalu ütles Saarte Häälele, et lõpptulemusega on nad rahul. “Mõningad väikesed detailid on, mida peaks parandama, aga üldjoontes oleme rahul,” märkis ta. Kersalu lisas, et tegu ei ole kuigi tüüpilise lahendusega ja seetõttu pidid kõik osapooled kaasa mõtlema. Nimelt ei ole liimpuittalade sellisel kujul kasutamine arhitekti sõnul kuigi tavaline. Samuti vajas mõtlemist, kuidas panna talade vahele PVC-katted. Mõlema arhitekti jaoks oli see esimene projekt, mis ehitisena valmis on saanud.