TORONTO EESTI SELTSI TEADAANNE Eesti Elu

TORONTO EESTI SELTSI TEADAANNEKutsume kõiki endiseid ja uusi liikmeid osa võtma T. E. Seltsi korralisest, mis toimub Eesti Maja galeriisaalis2016 algusegaKvoorumi puudumisel peetakse aastakoosolek pool tundi hiljem samal päeval ja sama päevakorraga, mis siis on otsusevõimeline koosolijate arvule vaatamata.Päevakorras on ette nähtud lõpetatud tegevus- ning kassaaruannete kinnitamine ja uue tegevusaasta kava ja eelarve vastu võtmine ning juhatuse liikmete valimine.Kui Teil ei ole võimalik isiklikult kohal olla aastapeakoosolekul, võite saata kirjaliku volituse.$10.00 liikmemaksu võib tasuda:1 - enne peakoosoleku algust2 – posti teel saata: Toronto Eesti Selts, 958 Broadview Ave.,Toronto, ON M4K 2R63 - Toronto Eesti Ühispangas, Toronto Eesti Seltsi jooksvale arvele#5630. Panga arvele võib ka telefoni teel tasuda.Eelteade: Eesti Vabariigi 99. a. kontsert-aktus toimub laupäeval, 25. veebruaril 2017. a.LugupidavaltToronto Eesti Seltsi juhatus