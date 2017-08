Toronto Eesti Seltsi Lasteaia uus õppeaasta tulemas / Kindergarten is coming!

Nüüd, et soojad suveilmad hakkavad jahedamaks muutuma, hakkavad ka lastevanemad mõtlema laste uue õppeaasta algusest. Septembrikuu tulekuga toimuvad ka Toronto Eesti Seltsi Lasteaia 2017-2018 aasta esimesed õppeklassid. Siinjuures lisame informatsiooni Lasteaia programmidest ja registreerimisest.TES Lasteaed on tegutsenud laupäeva hommikuti juba aastakümneid. Sellel aastal algavad klassid. Laste registreerimine toimub esimese klassi ajal, Eesti Maja keskmises saalis lasteaia esimese klassi ajal.Lasteaia peaprogramm on lastele 3. kuni 6. aastat vana (laste sünniaastad 2014 – I Kl.; 2013 – II Kl., 2012 – III Kl. ja 2011 – IV Kl.). Mõned klassid on jagatud kahte gruppi, mis olenevad laste eesti keele oskusest. Eesti keele täiendamise klassid on mõeldud lastele, kes juba valdavad eesti keelt. Eesti keele kümblusklassid on lastele, kes vajavad rohkem abi eesti keele rääkimisega. Laupäeva hommikused klassid algavad Eesti Majas kell 9:30 hommikul ja lõppevad kell 12:15 (I klass) või kell 12:30 (II kuni IV klass). Lasteaia klassid koosnevad keeleõpetusest, loovtegevusest ja lauluklassist. Igal nädalal on lastel ka võimalus külastada Eesti koolide raamatukogu, kust lapsed saavad laenata eestikeelseid raamatuid ja videod. Ka on palju võimalust mängida teiste eesti lastega ja õppida eesti keelt.TES Lasteaed ka pakub mudilaste klassi kõige väiksematele lastele (vanus 6 kuud kuni 3 aastat). Mudilaste klassidel võtavad lapsed osa koos lastevanematega; mudilased võtavad osa laulutunnist, loovtegevusest ja õppekeskuse külastamisest. Mudilaste klassid toimuvad lasteaia ajal, laupäeva hommikuti kell 9:30 kuni 11:30, Toronto Eesti Majas.Aasta jooksul ka toimuvad kolm suuremat üritust: Laste jõulupidu (detsembris, 2017), Moenäitus (kevadel, 2018) ja emadepäev/lõpuaktus mais, 2018). Üritustel on vanemad, vanavanemad ja sõbrad teretulnud.Nagu eelmistel aastatel, lasteaed töötab vanemate kooperatiivina, kus lastevanemad võtavad osa lasteaia tegevusest ja korraldusest. Vanematel on võimalus ennast kirja panna lasteaia komiteedele registreerimise koosolekul 16. septembril. Aasta 2017-2018 õppemaks on $350.00 esimesele lapsele; $225.00 teisele lapsele ja $150.00 kolmandale lapsele. Mudilaste klassi õppemaks on $225.00 esimesele lapsele ja $150.00 teisele lapsele. Vajaduse korral pakutakse ka majanduslikku abi õppemaksu katmiseks, neile vanematele kellel ei ole võimalik õppemaksu maksta. Registreerimisele palutakse ka tuua lapse tervishoiu kaarti numbri.Lähemat informatsiooni Lasteaia tegevusest võib leida TES Lasteaia veebileheküljelt ( http://www.lasteaed.org ). Lastevanemad võivad ka kontakti võtta Lasteaia e-posti aadressil, . Ootame Teid septembris!TES Lasteaia juhatusKindergarten is coming!The Toronto Estonian Association Kindergarten program takes place in the Toronto Estonian House on Saturday mornings from September until May. The first classes for the 2017-2018 school year will take place on. Registration will take place during the first class, in the middle hall of the Estonian House.The Kindergarten program is intended for children ages 3 to 6 (born between 2011 and 2014). Classes are sometimes divided into two groups, depending on their language skills: Estonian enrichment (for strong Estonian speakers) and Estonian immersion (for introductory Estonian). Classes run on Saturday mornings from 9:30 am until 12:30 pm (ages 5 and 6) or 12:15pm (ages 3 and 4). There is also a parent-and-toddler group for younger children (ages 6 to 36 months), in which the tots are accompanied in the class by a parent. The parent-and-toddler classes take place on Saturday mornings from 9:30am to 11:15 am.For the 2017-2018 year, course fees for the main programs are $350 (first child), $225 (second child) and $150 (third child). Fees for the parent-and-toddler program are $225 (first child) and $150 (second child). Subsidies are available to help with fees for low-income families. Please bring your child's heath card number to the registration session.Additional information can be found on the Kindergarten website ( http://www.lasteaed.org ) or by email .We are looking forward to meeting the youngest members of our community in September!Toronto Estonian Association Kindergarten