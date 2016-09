Toronto Eesti Seltsi Lasteaia uus õppeaasta tulemas Eesti Elu

Nüüd, kui soojad suveilmad hakkavad jahedamaks muutuma, hakkavad ka lastevanemad mõtlema laste uue õppeaasta algusele. Septembrikuu tulekuga toimuvad ka Toronto Eesti Seltsi Lasteaia 2016.-2017. a esimesed õppeklassid. Siinjuures lisame informatsiooni lasteaia programmidest ja registreerimisest.TES Lasteaed on tegutsenud laupäevahommikuti juba aastakümneid. Tänavu algavad klassidToronto Eesti Majas. Laste registreerimine toimub Eesti Maja keskmises saalis lasteaia esimese klassi ajal.Lasteaia peaprogramm on lastele vanuses 3 kuni 6 aastat (laste sünniaastad 2013 – I kl.; 2012 – II kl., 2011 – III kl. ja 2010 – IV kl.). Mõned klassid on jagatud kahte gruppi, mis olenevad laste eesti keele oskusest. Eesti keele täiendamise klassid on mõeldud lastele, kes juba valdavad eesti keelt. Eesti keele kümblusklassid on lastele, kes vajavad rohkem abi eesti keele rääkimisega. Laupäevahommikused klassid algavad Eesti Majas kell 9.30 hommikul ja lõpevad kell 12.15 (I klass) või kell 12.30 (II kuni IV klass). Lasteaia klassid koosnevad keeleõpetusest, loovtegevusest ja lauluklassist. Igal nädalal on lastel ka võimalus külastada Eesti koolide raamatukogu, kust lapsed saavad laenata eestikeelseid raamatuid ja videoid. Ka on palju võimalust mängida teiste eesti lastega ja õppida eesti keelt.TES Lasteaed pakub ka mudilaste klassi kõige väiksematele lastele (vanus 6 kuud kuni 3 aastat). Mudilaste klassidest võtavad lapsed osa koos lastevanematega: laulutunnist, loovtegevusest ja õppekeskuse külastamisest. Mudilaste klassid toimuvad lasteaia ajal — laupäevahommikuti kell 9.30 kuni 11.30 Toronto Eesti Majas.Aasta jooksul toimub kolm suuremat üritust: Laste jõulupidu (detsembris 2016), Moenäitus (kevadel 2017) ja Emadepäev/lõpuaktus (mais 2017). Üritustel on vanemad, vanavanemad ja sõbrad teretulnud.Nagu eelmistel aastatel, töötab lasteaed vanemate kooperatiivina, kus lastevanemad võtavad osa lasteaia tegevusest ja korraldusest. Vanematel on võimalus ennast kirja panna lasteaia komiteedesse registreerimise koosolekul 17. septembril.Aasta 2016-2017 õppemaks on $350.00 esimesele lapsele; $225.00 teisele lapsele ja $150.00 kolmandale lapsele. Mudilaste klassi õppemaks on $225.00 esimesele lapsele ja $150.00 teisele lapsele. Vajaduse korral pakutakse ka majanduslikku abi õppemaksu katmiseks. Registreerimisele palutakse ka tuua lapse tervishoiukaardi number.Lähemat informatsiooni lasteaia tegevusest võib leida TES Lasteaia veebileheküljelt ( http://www.lasteaed.org). Lastevanemad võivad ka kontakti võtta e-posti aadressil . Ootame teid septembris!TES Lasteaia juhatus