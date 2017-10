Toronto Eesti Keskuse teade EESTI ELU

Toronto Eesti Keskuse projekti juhtimine tuletab meelde kiirrongi juhtimist. On mitmeid osi, mida peab hoidma õiges rütmis ja suunas.Mõlemad Eesti Keskuse projekti juhid, nii David Kalm kui Rob Deutschmann, on varem kokku puutunud ja omavad rohkeid kogemusi sellise ‘kiirrongi’ õigel teel hoidmisega.David, kes kasvas üles Toronto Eesti ühiskonnas, on töötanud iseseisva kinnisvaraarendajana 27 aastat. Tema teadmised hõlmavad ehituste arendamist, ehitamisprotsesse ning nende infrastruktuure. Viimased 15 aastat on Davidi töö keskendunud projektide juhtimisele finants-, planeerimise ja ehitustöö seisukohalt lähtudes.„Selles projektis osalemine on minu jaoks erilise tähtsusega,” nimetab David. „Tunnen uhkust, et saan olla osa tiimist, et arendada välja uut Eesti Keskust Torontos.”„Tahame kindlustada, et teeme asja õieti.”Davidi oskuste kogum hõlmab juhtimisvõimeid, projekti kontseptsiooni, kinnisvara arendamist, projektide üldjuhtimist ja ehitusriskiga seotud tingimustega toimetulemist. Tema kogemuste hulka kuulub tosinaid elamu-, kaubandus- ning kontoriprojekte. Tal on väga kõrged ametioskused erinevate hoonete arendamises.David on olnud seotud mitmete erinevate kinnisvara projektidega. Ära märkimist väärivad Davidi järgmised projektid: Baycrest Hospital, 30 Adelaide Office Tower, Touchstone Resort on Lake Muskoka, Mississauga Living Arts Centre ja Solara Condominiums. Tema tähelepanu detailidele, järjekindlus, püsivus ja leidlikkus on kindlustanud tema karjääri hea maine kõikide sidusrühmadega.David on magistrikraadiga diplomeeritud mehaanikainsener.Robilegi on koostöö Eesti ühiskonnaga olnud väga meeldivaks ülesandeks.„Töötada käesoleva projekti kallal koos selliste kvalifitseeritud ja professionaalsete isikutega on minu jaoks suureks privileegiks,” kinnitab Rob. „Kanada eestlaste ühiskonnas on väga palju talendikaid inimesi, kes uue keskuse loomisega seotud ning on hea tunda seda tuge, mida pakuvad tragid ja töökad vabatahtlikud.”Robil on 25 aastat kogemusi investeerimise, arendamise ja varahalduse alal, mis on seotud kinnisvara ehitustega kui ka projektidega, mis hõlmavad rahvusvahelise vastutusega infrastruktuuri. Tema oskuste alla kuulub suurte projektide investeeringute juhtimine, kinnisvara soetamised ning nende infrastruktuuri arendamine, projektide juhtimine ja riskiga seotud vastutused.Rob on 30 aasta jooksul olnud seotud mitmete kinnisvaraprojektidega, muu hulgas Royal Ottawa Mental Health Centre, Ricoh Coliseumi renovatsioon ja ka MaRS Discovery Centre.Nende eelmainitud projektidega saadud erinevad kogemused panid põhja Robi kavandamis-, ehitamis-, finantseerimis- ja opereerimisoskustele, mida saab ideaalselt rakendada uue Toronto Eesti Keskuse arendamiseks.Rob on magistrikraadiga diplomeeritud ehitusinsener ja projektijuht.2017.a. juulis paluti David ja Rob Eesti Keskuse projekti juhtideks.Nad ise ütlevad oma hea koostöö kohta, et neil mõlemal on läbimõeldud, omavahel sobiv lähenemine püstitatud eesmärgile.„Koostöö meie ühiskonnaga, mille üks osa on tähelepanelik soovide ja vajaduste jälgimine, on käesolevas protsessis erakordselt oluline," selgitab David. „Keskus hakkab tulevikus pakkuma mitmeid erinevaid kasutusvõimalusi.”Mõlemad projektijuhid näevad uues keskuses suurt potensiaali.„Keskuse kavand ehk disain ühendab endas praktilist visiooni koos sirgejoonelise ja puhta Eesti esteetikaga,” ütleb David. „Ehitus peaks looma mõnusa sooja tunde, millesse on peidetud mitmed moodsad elemendid.”Uuel Eesti Keskusel saab olema kindel infrastruktuur, mis lubab mitmekülgset kasutust — olgu need siis skaudi-gaidi koondused, laulukoorid, koolid või hoopis rahvatantsuproovid.„Nii nagu tänapäeva kaasaegsele Eestile kohane, ei puudu uuest keskusest ka tehnoloogia viimane sõna,” kinnitab Rob. “Arhitekt on oma kavandisse lisanud erinevaid tehnoloogilisi lahendusi.”Ruumid on kavandatud mitmeotstarbeliseks, kasutades osavalt ära disaini ja paigutust. Seal leiab moodsaid saale, laiu koridore, sobiva asukohaga tualettruume ning valgusküllaseid üldkasutatavaid alasid.Konsulteerimine kohaliku ühiskonnaga jätkub plaanide väljakujunemisega ja ruumidele funktsiooni määramisega. David ja Rob on need, kes kindlustavad selle protsessi eduka läbiviimise.„Tähtis on jätkuvalt koguda informatsiooni igalt grupilt, kellest saavad uue kodu kasutajad,” rõhutab David. „Me tahame täpselt teada, millist kasutust oodatakse uutelt ruumidelt. Igaühe soovidega tuleb arvestada.”David ja Rob veavad juhtiva komitee silma all jätkusuutlikkuse protsessi. Tähtis on kindlustada, et projekt pakub pikaaegset, rahaliselt kindlustatud eestlaste keskust, mis vastab meie ühiskonna vajadustele.Projektijuhtidel on tihe koostöö linnaplaneerimisametnikega ja Eesti Maja võimalike arendajatega.„See töö on väga südamelähedane meile mõlemale.”Eesti Keskuse visiooniks on olla suurimaks välis-eesti ühiskonna keskpunktiks maailmas. Sellest saaks paik, kuhu kogunetakse, et saada osa kultuurist, õpingutest ja läbi käia teiste Kanada eestlastega.Eesti Keskuse projekti juhatus koosneb neljast Toronto peaorganisatsiooni juhist: Tartu College (Jaan Meri, president), Eesti Sihtkapital Kanadas (Eva Varangu, president), Eesti Maja (Raivo Remmel, president) ja Toronto Eesti Ühispank (Ellen Valter, juhatuse esinaine).Lisainformatsioon, kaasa arvatud vastused küsimustele projekti kohta, leiate veebilehelt www.estoniancentre.ca Kõik kommentaarid ja küsimused võib saata järgmisele emailile: