Toronto ammurünnakus hukkus kolm inimest PM

Toronto ammurünnakus hukkus kolm inimest

Inna-Katrin Hein

Kanada politsei teatel leidis Torontos Scarborough`linnaosas aset ammurünnak, milles hukkus kolm inimest.The Independenti andmetel võttis politsei juhtunus kahtlustatuna kinni 35-aastase mehe.Politseinik David Hopkinsi teatel sai Toronto politsei väljakutse eile kell 13.00 kohaliku aja järgi ning teatati, et on toimunud pussitamine. Sündmuspaigalt leiti mees, kelle kehas oli ammunool ja ta oli siis veel elus.Paigast leiti veel kaks inimest, kuid nad olid surnud. Hiljem suri ka ammunoolega mees.Sündmuspaigas asuva elumaja garaaži juures oli amb, mida suure tõenäosusega kasutati ründamiseks. Lisaks leiti veel objekte, mida saab seostada selle rünnakuga.Kanada meedia teatel sai 35-aastane kinnivõetud mees rünnakus ka ise vigastada ja talle anti esmaabi.Naabruskonnas elava Jerome Cruzi teatel kuulis ta järsku karjumist ja tugevaid helisid, mis ehmatasid ja viisid mõtted terrorirünnakule.Naabruskonna elanike teatel on tegemist eramajade rajooniga, kus tavaliselt on vaikne ja kuritegusid toime ei panda.