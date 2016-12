Tõnis Mägi: pean ennast Eesti patrioodiks, aga ma praegu ei tea, kas julgen seda kõva häälega öeldagi

02. november 2016Tõnis MägiFoto: Anni ÕnneleidTõnis Mägi kasutab tihti sotsiaalmeediat, et avaldada oma arvamust ühiskondliku elu kohta. Mees tõdes Eesti Ekspressile antud intervjuus, et tekkinud on aeg, kus on parem mitte rääkida, sest liigse sõnavõtuga võivad kaasneda jamad.“Pean ennast Eesti patrioodiks, aga ma praegu ei tea, kas ma julgen seda kõva häälega öledagi, äkki pannakse natside ja vihakõnelejatega ühte punti,” rääkis Tõnis Mägi.Muusiku sõnul ei lähe rahva arvamus enam riigiisadele üldse korda ja seda on kogetud juba nii mitmeid kordi: “Küll tahaks hüüda — ärge otsustage ilma, et te rahva arvamust küsite…Mul on tunne, et ma intuitiivselt taban ära, kui midagi on vale, mul on oma tunnetus, mis on õige ja mis on vale. Ja see tõttu olen ma aeg-ajalt püsti tõusnud ja öelnud, et ärge tehke enam niimoodi. Ma olen Eesti patrioot, ärge tehke seda nii, eks! Ma ei tea, kuidas mõtlevad need inimesed, kes on vaikseks jäänud ja kes üldse enam ei taha midagi öelda, kes kardavad,” tõdeb Mägi, et taas on tekkinud aeg, kus parem on mitte rääkida, sest muidu võib mingi jama tulla. “Kuidas see nii äkki juhtus?” tõstatab vanameister küsimuse.“Jaak Johansonil on õigus, kui ta ütleb, et need ülisuured ausambad ja tohutu suured ehitised ei sobi meile. Ja nüüd siis veel see Rail Balticu teema…Seda ei tohi niimoodi ehitada, see rikub Eesti maa ära,” on Mägi kindlal seisukohal. “Ka mina kirjutasin sellele kultuuritegelaste protestikirjale alla. Ma mõtlen tõsiselt Eesti tuleviku peale. On vaja, et noorem põlvkond hakkaks sotti saama, mis ja kuidas tegelikult praegu toimub. Aga see justkui ei huvita enam mitte kedagi. Mis on juhtunud rahvaga, et enam ei avaldata koos meelt nagu näiteks fosforiidisõja ajal möödunud sajandil?” arvab Mägi, et probleeme on veel teisigi ja liiga palju.Loe täismahus intervjuud värskest Eesti Ekspressist!