Terras valiti NATO sõjalise komitee vanemaks PM

Madis VaikmaaKaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras. Sander Ilvest/KaitsevägiKindralleitnant Riho Terras valiti sel nädalavahetusel Horvaatias peetud NATO kaitseväe juhatajate kohtumisel alliansi sõjalise komitee vanemaks, kes komitee esimehe puudumisel täidab viimase ülesandeid.Terras tänas liitlasi, kes on panustanud regiooni turvalisuse parandamisse, ning rõhutas, et NATO kohaldumine muutunud julgeolekuolukorraga peab jätkuma kogu lahingruumispektris – maa, meri, õhk ja küber. «Samuti leppisime kokku, millised on järgmised sammud heidutuse ning operatsioonide osas ja andsime konkreetsed suunised alliansi sõjalisele struktuurile,» ütles Terras.Kaitseväe juhatajad toonitasid erinevate meetmete sidususe olulisust ning andsid suuniseid NATO edasisteks sammudeks tugevdatud heidutus- ja kaitsehoiaku, stabiilsuse edendamise ning operatsioonide osas.NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjaline juhtorgan, kuhu kuuluvad kõikide liikmesriikide kaitseväe juhatajad. Komitee ülesanne on NATO sõjalise poliitika ja strateegia väljatöötamise juhtimine, suuniste andmine NATO strateegilistele väejuhatustele ning poliitiliste juhtstruktuuride nõustamine sõjalistes küsimustes.NATO sõjalise komitee kokkusaamisel arutasid liitlasriikide kaitseväe juhatajad Varssavi tippkohtumisel vastu võetud otsuste rakendamist. Eraldi toimus arutelu Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola suurendatud liitlaste kohaloleku raames panustavate liitlastega, teatas kaitseväe peastaap.